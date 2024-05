Overlev kampen mot zombier i Halo Infinite

HQ

Zombie-moduser i store actionspill har vært populære i veldig lang tid, og nå er det Halo Infinite's tur med Survive the Undead. Dette er en ny PvE-modus utviklet av The Forge Falcons (laget med Forge av fans), og 343 Industries synes tydeligvis den er god nok til å promotere.

Det er en Horde-inspirert modus der du må overleve så mange runder som mulig mot en stadig hissigere fiende, og rekorden ligger for øyeblikket på 64 runder. Via Halo Waypoint beskriver The Forge Falcons spillmodusen sin slik :

"Survive the Undead er en helt ny, endeløs, rundebasert hordemodus. Den er laget med Halo Infinite's Forge-verktøy, og utnytter Halos sandkasse fullt ut og gir spillerne en PvE-opplevelse de ikke har sett i Halo før."

Survive the Undead vil være tilgjengelig i to uker, så husk å prøve det ut, å dømme etter kommentarene er det veldig godt mottatt.