Overlevelsesskrekksuksessen Dark Deception blir film

HQ

Nok en videospilltilpasning er kunngjort, ettersom Glowstick Entertainment's indie-overlevelsesskrekkspill Dark Deception skal til det store lerretet. So It Goes Entertainment samarbeider med forfatterne Adrian Speckert og Cory Todd Hughes for å lage filmen.

Som rapportert av Deadline, rollebesetning og produksjonsdetaljer forblir under omslag akkurat nå. Dark Deception ser spillerne bruke en blanding av arkadespill med klassisk skrekk for å unnslippe en labyrint slik at de ikke møter slutten på klørne og tennene til noen forferdelige skapninger.

Spillet har solgt i mer enn 6 millioner eksemplarer, og det er rapportert om 58 millioner spillere på verdensbasis. Du kjenner kanskje til spillet fra da det havnet i en rettssak med Monster Energy-drikker på grunn av bruken av ordet "monster" i spilltittelen. Glowstick Entertainment vant til slutt den rettslige striden, men vi får se om de bruker undertittelen "Monsters & Mortals" i filmatiseringen.