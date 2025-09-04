Overraskelse! Void Crew lanserer sin 1.0-versjon på PC ... Og også på konsoller!

HQ

Void Crew Rumeventyret ble annonsert for noen år siden, og vi var blant de første som hoppet om bord sammen med vennene våre i 2023, da vi publiserte våre første inntrykk av spillets Early Access-status. Nå, nesten to år senere, er spillet klart til å slippe sin fullversjon på PC i dag, 4. september. Men studio Hutlihut Games og utgiver Focus Entertainment hadde en annen overraskelse i vente for oss i dag: De annonserte og lanserte samtidig PlayStation 5- og Xbox Series X/S-versjonene av Void Crew.

Dette store spranget på tvers av plattformer (og "shadowdrop") har blitt gjort mulig ved å samarbeide med supportstudioet Piktiv, som har tatt seg av disse konsollversjonene, i tillegg til å utvikle crossplay-funksjonen, slik at du kan bygge skipsmannskapet ditt uansett hvor kompisene dine spiller.

"Vi er veldig fornøyde med hvordan Void Crew har gått over til konsoll, takket være samarbeidet med Piktiv og deres fantastiske arbeid," sier Benjamin F. Lund, styreleder og medstifter av Hutlihut. "Det som virkelig imponerte oss, var Piktivs bemerkelsesverdige fleksibilitet gjennom hele utviklingsprosessen og hvor sømløst teamet deres integrerte seg med våre egne utviklere. De tilpasset seg vår arbeidsflyt og tidslinjejusteringer, og deres samarbeidstilnærming fungerte veldig effektivt gjennom hele prosjektet. Konsollversjonen beholder alt fansen elsker med Void Crew, og vi gleder oss til at et helt nytt publikum skal få oppleve det."

Kommer du til å benytte deg av Void Crew 1.0-utgivelsen til å prøve spillet på PC, PS5 eller Xbox X/S Series?