Flom etter ekstreme nedbørsmengder har krevd dusinvis av liv og rammet tusenvis i India

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Fra den tørreste juni måned i historien til en ekstremt regnfull juli. Slik har sommeren vært i India, der en forsinket monsun ble etterfulgt av ødeleggende regnskyll. Reuters melder i dag at flommene allerede har krevd minst 82 liv i India, Pakistan og Afghanistan.

Bare denne uken er det rapportert om 36 dødsfall i Assam (nordøst i India), mens flom i Nuristan (en provins i Afghanistan) og Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) har krevd minst 46 liv til. Myndighetene beskriver omfanget i Assam som «en ødeleggelse uten sidestykke». Mer enn 650 000 mennesker er rammet i 11 distrikter i India, med uvanlig høye vannstander i elvene som følge av kraftig nedbør i nabolandet Nagaland.

Flommene etter tørken understreker den økende klimautsattheten i denne regionen som omfatter tre land. Pakistan og Afghanistan bidrar i liten grad til de globale utslippene, men er blant de landene som er mest utsatt for klimakonsekvenser, blant annet i form av stadig mer intense flommer og tørke, men også smelting av isbreer og vannmangel.