Overvinn ensomheten med Euvola Emotional AI Companion Device

Hvorfor få venner eller besøke familie når du kan tilbringe dagene med å snakke med en kunstig intelligens? Det er nettopp den tankeprosessen Smart Ape Tech ser ut til å ha hatt, for nå har teknologiselskapet offentliggjort planene om å lansere en AI-ledsager som skal fungere som en voksende, tilpasningsdyktig og konstant tilgjengelig partner.

Den er kjent som Euvola Emotional AI Companion Device, og i hovedsak er det en skjerm som sitter på en høyttaler som huser en AI som angivelig kan levere ekte empati og har et livslangt emosjonelt minne. Den kunstige intelligensen har til og med tilpasningselementer og en stemme og et utseende som beskrives som kjent, og målet med produktet er rett og slett å overvinne ensomhet ved å gi folk noen å snakke med.

Det sies at dingsen ikke har noe kamera, ingen annonser, ikke noe ekstra fluff, bare en måte for deg å få kontakt og snakke med AI-ledsageren den huser. Den skal lære og vokse sammen med deg etter hvert som du bruker mer tid på å kommunisere med den, og den vil til og med huske nylige hendelser og sjekke inn hos deg dagen etter.

For øyeblikket er ikke produktet en realitet, ettersom Smart Ape leter etter støttespillere for å gjøre det til en realitet på Kickstarter. For øyeblikket har 68 personer støttet prosjektet og samlet inn over 11 400 pund, noe som er nok til å nå målet, uten at det for øyeblikket er notert noen delmål.

