Overwatch 2 avslører den nye helten Lifeweaver

Overwatch 2 har nettopp avslørt den neste helten som blir med på listen, en ny Support kjent som Lifeweaver. Han blir med i spillet når sesong 4 starter den 11. april, men du kan sjekke ut trailerne hans nedenfor.

Lifeweaver markerer to nyvinninger for Overwatch, ettersom han er franchisens første thailandske og første åpent panseksuelle helt. Lifeweaver kommer fra en tradisjonell thailandsk familie, og ble sendt til Vishkars Architech Academy, hvor han møtte Symmetra og utviklet en ny hardlight-teknologi kjent som biolight som lot ham å lage syntetiske planter.

Etter å ha blitt forfulgt for sin nye teknologi bestemte Lifeweaver at han ville bruke den til å hjelpe verden, og er for tiden på flukt fra Vishkar. Det er her vi møter han i Overwatch 2, så det blir interessant å se hvordan han samhandler med andre helter i spillet, spesielt Symmetra.

Lifeweavers fokuserer først og fremst på helbredelse og bruk av maskinplanter for å støtte teamet sitt. Hans primære funksjon er en mild helbredelse som kan lades for et større utbrudd. Hans sekundære gjør at han kan forsvare seg når fiender angriper, og kan håndtere mye skade. Når det gjelder evnene har han først en kronbladplattform som lar ham lage en liten pute som reiser allierte og fiender i luften når de går på den. En annen av hans evner lar ham ta tak i en alliert, noe som gjør dem usårbare i kort tid og trekker dem ut av fare.

Hans ultimate kalles Tree of Life, og det skaper et stort tre på kartet som helbreder allierte.

Hvordan høres Lifeweaver ut for deg?

