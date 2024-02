Overwatch 2 hinter til Cowboy Bebop-samarbeid

HQ

Spill og anime ser ofte ut til å gå hånd i hånd for mange. Vi har sett mange animesamarbeid i Fortnite, og tidligere hadde Overwatch 2 en crossover med One Punch Man, der vi så Doomfist i sitt beste Saitama-kostyme.

Nå ser det ut til at Overwatch 2 fortsetter denne trenden med en Cowboy Bebop-crossover, i hvert fall er det det som ser ut til å ha blitt teaset på slutten av den nye sesong 9-traileren. Cowboy Bebop er en elsket anime-serie, ofte betegnet som en av tidenes beste.

Det er sannsynlig at Cassidy blir vår Spike Spiegel, siden han var med i traileren, men med tanke på armprotesen hans ville han kanskje vært en bedre kandidat for Jet Black. Folk vil også at Sojourns hund skal få en cameo som Ein.

Hvilken hud håper du å se i denne crossoveren?