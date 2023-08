Overwatch 2: Invasion - Er det nå på tide å vende tilbake til Blizzards helteskytter?

HQ

Jeg skal ikke legge skjul på at jeg ikke har vært særlig imponert eller fornøyd med måten Blizzard har håndtert Overwatch på opp gjennom årene. Fra å tvinge det opprinnelige spillet inn i et stagnert limbo i et forsøk på å forberede lanseringen av en oppfølger som i beste fall viste seg å være en regressiv titteloppdatering, sier det seg selv at det har vært svært utfordrende å være positiv som Overwatch -fan. Men en ting man kan si om den nye Overwatch 2 live-modellen er at den bringer mye mer ekstra innhold til spillet, noe det har manglet i lang, lang tid. Mesteparten av dette er ekstra betalt innhold eller låst bak tåpelige utfordringer, noe som er ubarmhjertig frustrerende, men du kan se de gode intensjonene i kjernen av det nye live-systemet.

Nå som den sjette sesongen av Overwatch 2 er her, en sesong som tilsynelatende anses for å være ganske viktig av Blizzard, har jeg bestemt meg for å komme over mine tidligere problemer med dette spillet og se hvordan tittelen utvikler seg ti måneder etter utgivelsen. I hovedsak er jeg her for å fortelle deg om det er verdt de 12 kronene det koster å kjøpe de nye historieoppdragene, og om det er verdt å oppdatere spillet for å sjekke ut Illari og den nye Flashpoint -modusen.

Illari

Hvis du har ventet på en sjanse til å få utløp for mange års innestengt raseri etter å ha blitt oppdrettet som en Support -spiller, vel ... Illari er din beste sjanse til å slippe ut litt damp. Denne karakteren er direkte motbydelig i sin nåværende tilstand. Hun vil skade noen av de beste og sparke ut nok helbredelse til å gjøre Mercy og Ana virke irrelevant. Gitt, alt dette forutsetter at du treffer skuddene dine fordi Illari ikke er en enkel karakter å få verdi ut av.

BlizzardTil tross for alle sine feil, vet Illari å skape overbevisende og interessante figurer og evne sett, og det har vi sett gang på gang gjennom årene. Illari er neste steg på denne reisen, og ja, hun er helt fantastisk å spille som, en av de mest interessante og morsomme Supports Overwatch noensinne har sett.

Men er denne nye karakteren grunn nok til å komme tilbake til Overwatch? Selv om hun har mye å by på, kan jeg ikke si at hun vil være nok til å få deg til å fortsette å spille når nyhetens interesse har lagt seg. Men hvis du klarer å låse henne opp og er på utkikk etter noe nytt å teste ferdighetene dine med, er Illari et flott sted å begynne.

Flashpoint

Blizzard har opp gjennom årene utviklet noen bemerkelsesverdige spillmoduser for Overwatch. Control, Escort, Hybrid Disse er alle ikoniske og elskede spillmoduser. Men samtidig får Assault og Push meg til å gråte hver gang jeg ser dem som neste spillmodus. Flashpoint Etter det jeg har opplevd så langt, ser det ut til å passe mer inn i den førstnevnte kategorien.

Dette er i bunn og grunn Control, men i stedet for ett poeng som hvert lag kjemper om per runde, er det maksimalt fem poeng som hvert lag kjemper om i løpet av en runde. Det er en ekte King-of-the-Hill, og for Overwatch fungerer det veldig bra, siden det er mange muligheter til å justere lagsammensetningen mellom poengene og få et forsprang på fiendens lag. På samme måte har den en fartsfylt og balansert natur som føles veldig givende i praksis, og jeg kan se for meg at denne modusen blir veldig populær, forutsatt at det finnes de riktige kartene for å spille den.

Suravasa, for eksempel, passer virkelig godt til denne spillmodusen og passer akkurat til det du trenger. Det er fartsfylt, har siktlinjer, men også rikelig med dekning, unike punkter som krever forskjellige innfallsvinkler, og så videre. New Junk City er akkurat det samme, selv om det ikke ga meg helt det samme inntrykket som Suravasa med sine kronglete korridorer og miljømessige farer. Poenget er at denne spillmodusen ikke må dø på samme måte som Control takket være marerittkart som Temple of Anubis, Horizon Lunar Colony og Paris. Det faktum at Hanamura fortsatt ikke finnes i rotasjon, er en parodi som det må gjøres noe med.

Heltemesterskap og spillerprogresjon

Dette er en av de funksjonene som er kule, men som til syvende og sist ikke tilfører så mye til Overwatch -opplevelsen. Joda, det er et hyggelig tillegg å kunne utvikle seg og samle erfaring for hver enkelt figur og klassetype for å bevise at du er dyktig med dem og tjene litt fin kosmetikk, men det er ikke noe som omdefinerer eller forbedrer Overwatch.

Hvis du spiller mye av dette spillet, vil du finne en viss kompensasjon for det i dette systemet, men hvis interessen din for Overwatch i beste fall er flyktig, vil ikke systemet for spillerprogresjon og heltemesterskap gjøre noe særlig inntrykk på deg. Jeg vil likevel rose Blizzard for å ha lagt til denne funksjonen, for i mine øyne er mer data og flere måter å spore prestasjonene og Overwatch historikken din på en veldig god ting.

Oppdrag i invasjonshistorien

Da Overwatch 2 ble annonsert, var historieoppdragene et stort salgsargument. Noen måneder før spillet ble lansert, ble det avslørt at de ikke kom til å være klare, noe som betydde at tittelen ville komme uten dem. Noen måneder etter utgivelsen ble de fjernet, noe som gjorde mange opprørte og følte seg forrådt over at Blizzard lovet dem i utgangspunktet, og mange spillere lurte til og med på hvorfor Overwatch noen gang ble oppgradert til Overwatch 2. For åpenhetens skyld er jeg fortsatt en av disse personene.

Men i denne Invasion -sesongen er det noen "historieoppdrag". Dette er i hovedsak mer fortellende versjoner av samarbeidsmodusene som har blitt lansert som en del av sesongbaserte arrangementer tidligere. De er ikke like forutsigbare og kjedelige som disse arrangementene, og tar spillerne gjennom lineære, om enn svært monotone, nivåer der du må skyte og sprenge deg gjennom horder av Omnic-fiender på ulike vanskelighetsgrader. Selve gameplayet er ikke noe å rope hurra for, for det er helt vanlig Overwatch, bortsett fra at du i stedet for å skyte andre spillere skyter AI-roboter som en del av et oppdrag der du faktisk tjenestegjør i det gjenoppbygde Overwatch -teamet.

Dette er den viktigste delen av historieoppdragene, siden Blizzard har sittet på en gyllen gås i årevis med denne serien og stort sett ikke klart å gjøre noe meningsfylt med den narrativt. Spillerne har ventet på å bli dryppfôret med filmvideoer for å få et hint om historien, og nå prøver disse historieoppdragene å utnytte dette på en mer interaktiv måte. De er neppe overbevisende fra et spillperspektiv, og ærlig talt, når du har spilt dem én gang og opplevd historien i hvert oppdrag, er det ikke mye grunn til å ønske å gå tilbake til dem. Men de etterlater meg med en bittersøt smak i munnen, for selv om jeg fortsatt avskyr måten Blizzard håndterer dette spillet på, elsker jeg følelsen av heltemot og inspirasjon det gir meg. Jeg vil vite mer om dette universet og disse karakterene, og hvis Blizzard ikke kan finne på en bedre måte å fortelle historier på enn med halvgamle historieoppdrag, blir jeg utrolig skuffet, men samtidig er jeg glad for at vi endelig får se litt utforskning av dette området.

Vil jeg anbefale å betale 12 pund for å oppleve disse oppdragene? Absolutt ikke. De er i beste fall middelmådige, varer i 90 minutter i strekk i én gjennomspilling, og gjenspillbarheten avhenger utelukkende av din evne til å konsumere innhold du allerede har opplevd. Tenk Destiny 2, bortsett fra at PvE-elementene bare var Vanguard Strikes, og det var den eneste måten å oppleve spillet på utenom PvP-modusene. Åh, og det er bare tre Strikes å spille, og du må betale penger for å få tilgang til dem... Det er her Overwatch 2 og historieoppdragene er. I bunn og grunn ikke noe bra sted.

Så, for å gjøre en lang historie kort, er det nå på tide å gå tilbake til Overwatch 2? Jeg kommer til å si omtrent det samme som jeg sa i anmeldelsen min. Blizzard famler fortsatt i blinde med denne tittelen og denne serien, og det er helt klart, men kjernen i Overwatch er fortsatt en svært komplett og spennende heltebasert skytespillopplevelse som ærlig talt svært få spill kan matche. Bør du bruke dine hardt opptjente penger på de halvgamle historieoppdragene eller på battle passes og absurd dyre kosmetikkprodukter? Jeg vil ikke anbefale det, men hver og en får velge selv. Det finnes langt verre spill der ute enn Overwatch, men det er heller ingen tvil om potensialet i dette spillet hvis det håndteres og inntektsføres på riktig måte.