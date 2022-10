Overwatch 2 (PvP)

HQ

Hvor skal jeg begynne? Når det kommer til en anmeldelse, er dette helt oppriktig kanskje den største indre konflikten jeg har kjent på. På den ene siden er Overwatch 2 et skytespill fra øverste hylle som utmerker seg på mange måter. Samtidig, på den andre siden kunne man si det samme om Overwatch, noe som tvinger frem spørsmål om hvorvidt dette virkelig kan kalles en oppfølger. Det er problemet jeg er stilt ovenfor her, for jeg ønsker å fortelle deg at Overwatch 2 er fantastisk, noe det mange måter også er, men dersom man har spilt originalen vil man ikke legge merke til så veldig stor forskjell. Jeg står dermed ved en korsvei. Jeg kan forstå at Blizzard Entertainment ikke har ønsket å endre formelen altfor mye når Overwatch er et høyst konkurransepreget flerspillerspill, men samtidig har dette spillet vært under utvikling i årevis, og de største forskjellene vi nå ser kommer i form av inntjeningsmodellen og noen få ekstra biter med nytt innhold her og der. Det er virkelig en bisarr situasjon.

Ved starten av året var jeg ikke redd for å gi dette spillet så hatten passet. Mangelen på nytt innhold i den første betaen og den begrensede kommunikasjonen fra Blizzard gjorde meg virkelig bekymret for hva dette spillet var i ferd med å bli. Så kom annonseringen om at Overwatch 2 ville bli free-to-play og ha en sesongbasert oppdateringsplan som ville bringe utrolig hyppige doser med nytt innhold - det være seg rollefigurer eller kart - og jeg ble gira igjen. Nå står vi på randen av lanseringen, og de nyeste utviklingene har kommet i form av inntjeningsmodeller og hvordan nye rollefigurer vil bli tilbudt. Selv om dette ikke faller i like god jord hos alle er det i praksis den samme måten rollefigurer blir lansert i en rekke andre helte-relaterte titler, for eksempel Apex Legends. Dette spillet føles som en hårfint velbalansert vektskål, for noen av avgjørelsene Blizzard har gjort er herlige og andre er ikke det, og på grunn av dette er jeg verken overveldende ekstatisk over lanseringen samtidig som jeg heller ikke er skuffet over det som tilbys - jeg føler meg merkelig upartisk over det hele.

Om noe er dette et dårlig utgangspunkt for Overwatch 2, for det originale spillet var brilliant ved lansering. Riktig nok led det over tid, men det begynte på en utrolig topp, og hvis min forståelse av hvordan live service-spill og -modeller fungerer og måten Blizzard sikter på å håndtere Overwatch 2 stemmer står vi ovenfor en motsatt situasjon denne gangen. Her ser vi på et middels spill ved lansering som vil blomstre i løpet av årene som kommer.

Men igjen er det her problemene oppstår. Selv om Overwatch 2 ikke forbedrer stort fra Overwatch er det fortsatt et fantastisk skytespill. Det flyter bedre enn noen gang, ser fantastisk ut og har rollefigurer som føles bedre å spille. Dette kommer på toppen av et bedre utvalg av spillmoduser som ikke er skitnet til av pinefulle 2CP (kart med to overtakelsespunkt), men som blir styrket av bedre kryssplattformtiltak som nå også inkluderer kryssprogresjon og lagringsfiler. Alt dette er genuint gode ting, men de er ikke oppfølger-definerende, som er det spillet sårt mangler akkurat nå. Gamle spillere vil komme tilbake til Overwatch-verdenen og møte få endringer. Dette vil riktig nok underholde en liten stund, men dette er fortsatt kjerneopplevelsen fra Overwatch maskert bak et 5v5-spilldesign. Blizzard har lenge rettet fokuset vårt mot PvE-delen som hovedattraksjonen i oppfølgeren, men som en gammel Overwatch-traver som har fulgt spillet og serien i årevis og deltatt i dets mange PvE-moduser kan jeg trygt si at dette ikke er hva jeg hungrer etter. Faktisk sliter jeg med å se hvordan dette i det hele vil være Overwatch 2 sin fremtid.

Dette forandrer imidlertid ikke noe for akkurat denne anmeldelsen, ettersom PvE-delen av spillet ikke betyr noe siden den ikke er her ennå. Per dags dato er Overwatch 2 fortsatt et online flerspillerspill. Er det bedre enn det originale Overwatch? Ja, men på nåværende tidspunkt er alt bare marginale forbedringer i den store sammenhengen, og det er problemet med live service-spill. Om et år eller to vil nok meningene mine være vesensforskjellige, men slik ståa er nå kan jeg ikke fortelle deg at Overwatch 2 er seriens frelser, for tre nye rollefigurer, en haug med nye kart, en fersk modus og en rekke kvalitetsforbedringer er ting som kunne vært gjort i løpet av årene der utviklingen av det originale spillet lå brakk.

Det finnes ikke bedre ord å beskrive Overwatch 2 på enn uinspirert. Blizzard hadde allerede en flott formel med originalen, og i stedet for å røske tak i tingene og gjøre noen kreativt dristige valg får vi en oppfølger som egentlig burde bli betraktet som en 2.0-oppdatering heller enn en oppfølger. I det minste slik tingenes tilstand er akkurat nå.

Ikke misforstå, for Junker Queen og Kiriko er noen av de genuint artigste rollefigurene jeg noen gang har spilt, og utvalget av nye kart får noen av de gamle til å virke oppriktig kjedelige. Fremtiden ser dessuten svært lys ut med planer for endeløs støtte og mye å se frem til. Likevel, i skrivende stund kan jeg ikke fortelle deg at dette spillet slår meg av banen her og nå. Det er ikke i nærheten sammenlignet med hva det ferske og nye Overwatch gjorde ved lansering for flere år siden.

Så, bør du spille Overwatch 2? Absolutt. Det kan virke selvmotsigende av meg å si, men enten du er en fan av serien eller av skytespill (eller styrer unna dem til vanlig) bør du plukke opp dette spillet og sjekke det ut, for når det kommer til free-to-play-titler er dette ett av de beste - ettersom det unektelig er mer eller mindre det samme spillet som Overwatch. Å kalle Overwatch 2 en oppfølger og det neste steget i serien er derimot en stor overdrivelse, det er det ingen tvil om. Dette er et problem som plaget dette spillet som vi ser altfor ofte i spillenes verden. Om noe er det mest naturlig å sammenligne dagens status på Overwatch 2 med sportspill som FIFA, for selv om de nye tilskuddene fortsatt er de beste på sitt felt er de også bemerkelsesverdig like, om ikke identiske, som sine forgjengere. Dette er grunnen til at jeg ennå ikke kan si om dette er en vesentlig forbedring av Overwatch-verdenen. Kanskje det vil skje i fremtiden, men akkurat nå kan Overwatch 2 bedre beskrives som altfor trygt til å kalles en slående oppfølger.