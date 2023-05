Overwatch 2 sin PvE-modus kansellert

HQ

Vi har sett mange utviklere mislykkes når de prøver noe nytt i det siste, og du kan til en viss grad si at Blizzard nettopp sluttet seg til disse rekkene.

Fordi studioet streamet en ny utvikleroppdatering i dag (som du kan se nederst) der vi blir fortalt at Overwatch 2 sin lenge utsatte historiebaserte PvE-modus er kansellert. Det nærmeste vi kommer til det vil være historiebaserte kooperative eventer som kommer når sesong 6 starter en gang i sommer. Årsaken til dette er at utviklerne ønsker å fokusere på live-spillet, og at historiemodusen ikke utviklet seg slik de ønsket. For å sitere utøvende produsent Jared Neuss:

Utviklingen av PvE-opplevelsen har virkelig ikke gjort den fremgangen vi hadde håpet. Teamet har laget en haug med fantastisk innhold, så det er fantastiske oppdrag som er veldig spennende. Det er helt nye fiender som er veldig morsomme å kjempe mot, og noen virkelig store og latterlige heltetalenter. Men dessverre er innsatsen som kreves for å trekke alt dette sammen til en Blizzard-kvalitetsopplevelse som vi kan sende til deg enorm, og det er virkelig ingen slutt i sikte eller definert sluttdato der vi kan sette det ut i verden. Og så står vi igjen med nok et vanskelig valg: Fortsetter vi å legge all den innsatsen i PvE, i håp om at vi kan lande det på et tidspunkt i fremtiden, eller holder vi oss til dette settet med verdier som vi har tilpasset oss og fokuserer på live-spillet og på å tjene dere alle? Med alt vi har lært om hva som trengs for å drive dette spillet på det nivået du fortjener er det klart at vi ikke kan levere den opprinnelige visjonen for PvE som ble vist i 2019. Det betyr at vi ikke vil levere den dedikerte heltemodusen med talenttrær, den langsiktige maktprogresjonen. Disse tingene er bare ikke i planene våre lenger."

Historiebaserte eventer vil ha tradisjonelle helter, og ikke de nye evnene, progresjonssystemet og mer som Blizzard brukte for å rettferdiggjøre å sette nummer 2 bak tittelen. Den gode nyheten er at det første eventet kommer sammen med en hel haug med andre spennende ting i sesong 6. Dette inkluderer en ny support-helt, spillerprogresjonssystemet, Hero Mastery, Flashpoint-modusen, Firing Range, Anniversary-eventet og mer.

Før den tid kommer sesong 5 den 13. juni. Da får vi en tidsbegrenset begivenhet kalt Questwatch, Creator Workshop-modusen, tilbakekomsten av både On Fire-måleren og Summer Games, en filmatisk avsløring og mer. Du kan se en oversikt over hva som kommer i sesong 5, 6 og 7 i bildet nedenfor.

Hva synes du om at Blizzard ikke klarer å leve opp til løftet sitt?