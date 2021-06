Overwatch 2 slippes til Switch med "noen kompromisser"

Utover PC, PlayStation 4 og Xbox One er Overwatch 2 også bekreftet for Switch. For å ta hensyn til hybridkonsollens begrensede teknologi kommer denne utgaven dog til å ha "noen kompromisser", hvilket ble avslørt av Blizzard under en AMA på Reddit. Der sier "Technical Director" John Lafleur følgende som svar på et spørsmål om hvor optimalisert Switch-utgaven blir:

"Great question. As hardware has advanced since the launch of Overwatch, we are extending the OW2 engine with more high-end features. However, we're also working hard to make sure all of our platforms get the best experience, even in PvE.

Switch is a little more challenging than some, and we'll have to make some compromises there. For that reason, some of the higher end visual enhancements might not be visible, there. We'll focus on making sure all of the gameplay-related features get in, first, and then accentuate with additional features as much as possible."

En annen Reddit-bruker lurte på om Switch-versjonen kommer til å lanseres samtidig med PC- og de andre konsollversjonene, og "Lead Software Engineer" Bill Warnecke svarte da:

"It's definitely our goal to do the same for Overwatch 2, but of course I can't promise that we won't hit any blockers that prevent us from doing that."

Overwatch 2 har fortsatt ikke fått noen lanseringsdato (eller i det hele tatt lanseirngsår).

Takk, The Gamer