Overwatch 2 vær på vakt mot leavers! Blizzard har funnet frem bøddelblokka og innført et nytt straffesystem.

HQ

Vi hater alle som hopper av i Overwatch 2 spill. Uansett om det er urangerte eller konkurransedyktige moduser, er det alltid hjerteskjærende når du blir stående igjen på bakbeina fordi noen ikke følte behov for å holde ut og nå slutten av et spill. Blizzard har lenge jobbet for å redusere effekten av leavers, men det ser ut til at de nå har bestemt seg for å øke innsatsen betydelig.

Som en del av et nytt blogginnlegg fra Defence Matrix, Blizzard, avslører de at de vil dele ut mye større utestengelser for folk som forlater spillet ofte. I urangerte moduser vil de som forlater spillet maksimalt bli straffet med en 48-timers utestengelse, men i konkurransespill vil du bli utestengt for hele resten av konkurransesesongen hvis du forlater fem spill etter hverandre eller 10 spill i løpet av en sesong.

Det er planlagt noen få andre endringer, for eksempel at partier på fire spillere ikke lenger skal kunne stå i kø i konkurransespill, og at solospillere skal matches med bare solospillere eller små partier. På samme måte styrkes funksjonen for å unngå som lagkamerat, slik at du kan unngå opptil 10 spillere fremover og til og med rangere dem etter hvor mye du vil at en spiller skal unngås. Det loves også raskere rapportering og bedre muligheter til å begrense de som krenker folk i chatten.

Mange av disse funksjonene vil bli lansert neste uke når sesong 10 lanseres, men resten må fortsatt utvikles før de kommer til live-spillet.