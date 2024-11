Overwatch 2 vender tilbake til klassisk formel mws 6v6 i dag

HQ

Vi visste at Overwatch 2 vurderte å gå tilbake til den klassiske 6v6-formelen i det originale spillet i noen tid. Selv om det ville føre til kontinuerlig spørsmålstegn ved om oppfølgeren på noen måte var verdt det, var folk glade for at de snart kunne spille på den gamle måten.

Nå kan du gjenoppleve spenningen som startet det hele, for Overwatch: Classic vil være spillbar i Overwatch 2 allerede i dag. Det gir deg tilgang til de 21 originale heltene, inkludert deres OG-evner, utseende og kart å spille dem på. Selvfølgelig er alt sammen samlet i 6v6-kamper.

Du kan også stable opp flere helter, akkurat som i gamle dager, så hvis du vil ha et objektivt forsvar med 6 Torbjorns som går amok, er det helt greit. Dette gjelder imidlertid bare for de første dagene av arrangementet, som er tidsbegrenset. Hvis det viser seg å være populært, blir det kanskje en sekundær modus akkurat som Fortnite No Build.