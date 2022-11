HQ

Tidligere denne uken lovet Blizzard å avsløre den første nye helten som skal komme til Overwatch 2 under Overwatch League Grand Finals-showet. Et løfte de selvsagt holdt.

I natt har vi fått en kortfilm som avslører bakgrunnshistorien til maskinen vi nå vet heter Ramattra og i samme slengen avslører at denne Null Sector-tanken vi fikk se for første for tre år siden kommer til Overwatch 2 når sesong to starten den 6. desember.