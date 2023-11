Overwatch 2s Mauga har en stor personlighet og stort potensial

HQ

Nå har du kanskje prøvd Mauga selv. Den samoanske tenken - Overwatchs 39. helt - har vært tilgjengelig for alle den siste helgen som en del av BlizzCon. Men hvis du ennå ikke har hatt sjansen til å ta kontroll over skytespillets nyeste figur, eller hvis du vil finne ut hvordan han sannsynligvis vil passe inn i metaen (og om han trenger en nerf), får du her vår erfaring med Mauga.

Mauga føles som en Reinhardt-type tank. Han ønsker å komme tett på fiendene sine og ta dem mens han gjenvinner helsen jo flere han setter fyr på og skyter ned med de massive maskingeværene sine. Den primære ilden hans kommer fra "Gunny" og kan brenne fiender når de tar nok skade, noe som fungerer perfekt sammen med den sekundære ilden hans, "Cha Cha", som gjør kritisk skade på de brennende fiendene. Hver gang Mauga gjør kritisk skade, får han også litt midlertidig HP. Det høres kanskje ut som om disse chaingunene er mest nyttige på mellomdistanse, men siden du kan avfyre dem begge samtidig som en hurtigskytende hagle, er du på ditt sterkeste på nært hold.

Du kommer lett på nært hold med Maugas angrep, som ligner på Reinhards, men som avsluttes med et stort tramp, som gjør skade og slår fiender tilbake på større avstand, mens det knuser og bedøver dem som er rett under Maugas føtter. Mauga er imidlertid ikke bare en tank som ønsker å løpe rundt fra laget sitt, for med Cardiac Overdrive-evnen kan lagkameratene og Mauga selv helbrede samtidig som han gjør skade i en AoE i en kort periode. Hans ultimate kan også låse en gruppe fiender på plass, noe som gir god synergi med andre ultimate som gjør skade i et område, som Reaper eller Pharahs.

Med evnene hans ute av veien, hvordan spiller Mauga da? Vel, han er et absolutt beist. Det er veldig vanskelig å dø med denne helten, selv om du ikke har noen som følger deg rundt som Mercy. Dine egne helbredende verktøy er utrolig sterke, og så lenge det er fiender i sikte og du har Cardiac Overdrive av cooldown. Mauga føles spesielt overmektig når han river gjennom andre tanker. Som nevnt fungerer det utrolig bra å bruke begge våpnene hans samtidig på kort avstand, og når du er nær en annen stor tank, er det vanskelig for kulene dine å bomme. Når jeg møtte en annen Mauga i kamp, handlet det ofte om hvem som trakk av begge avtrekkerne først for å avgjøre hvem som overlevde.

Denne helten er veldig lett å lære seg å spille. Etter bare noen få kamper følte jeg at jeg fikk greie på ham, med ett lite unntak. Maugas ultimate kan ta et par forsøk å få til, ettersom den også fanger deg innenfor AoE, så hvis du bare fanger et par fiender og deretter dreper dem, er det en sjanse for at de på utsiden nå kan gjøre deg til et enkelt mål. Heldigvis er det bare å avbryte den ultimate før den tar slutt, så det er enkelt å unnslippe hvis du har feilplassert den ultimate, eller ta deg av alle fiendene innenfor den raskt.

Det ser ut til at Mauga vil endre metaen mer mot å skynde seg inn sammen med teamet ditt. Med helbredelsen hans Cardiac Overdrive gir, gjør han ikke bare seg selv til en skremmende tilstedeværelse, men så lenge teamet hans gjør skade, er de også ganske tøffe å drepe. Det er selvfølgelig bare én evne, men den føles virkelig som en game changer hos Mauga. Resten av utstyret hans er sterkt, og kanonene hans er en stor trussel mot fiendens tanker, men de kan kites av helter som Sombra, Moira og Tracer.

Det er imidlertid ikke mye Mauga kan gjøre for å beskytte laget sitt når Cardiac Overdrive er nede. Han kan angripe og gjøre seg selv til et mål, men hvis fiendens lag bare stikker av og ignorerer ham, kan de ta ut laget hans uten store problemer. Han vil sannsynligvis få noen nerfs med tiden, ettersom stort sett alle Overwatch 2 -helter føles for sterke når de først slippes, men Mauga føles ikke i nærheten av så ødelagt som Rammatra, for eksempel. Han har sin egen nisje som tank, og er i stand til å skjære gjennom fiendens tanks og skape mye kaos ved å løpe inn der kampene er tettest. Til tross for at han på papiret ser ut som et kjøtthue, har Mauga også potensial til å være veldig strategisk, og det er sannsynligvis ved å velge det øyeblikket du bestemmer deg for å skape mest mulig kaos at du kan vinne kamper med ham. Vi har ertet på ham siden 2021, men med sin personlighet, sitt utseende og sitt spill føles det som om Mauga har vært verdt å vente på.