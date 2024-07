Overwatch 2s neste støttehelt ser ut som en mer dødelig versjon av Lucio

HQ

Mens Overwatch 2 har hatt sine problemer (mange av dem faktisk), kan du ikke benekte at Blizzard har holdt sitt løfte med kortere sesonger og hyppigere lagt til innhold. Helt siden skytespillet ble oppgradert til denne 2.0-versjonen, har vi hatt en rekke nye kart, moduser og til og med ni nye Heroes, noe som vil utvides til 10 nye karakterer når Season 12 slippes i midten av august.

Blizzard har bekreftet at den neste karakteren som debuterer i Overwatch 2 vil være Support Hero Juno, en marsboer som bringer mange offensive evner og høy mobilitet til striden, så mye at hun faktisk ser ut som en mer dødelig versjon av Lucio.

Når det gjelder hva Juno kan gjøre, har karakteren et primærvåpen kjent som Mediblaster, som er et burst-fire-våpen som kan helbrede allierte og skade fiender. Hennes sekundære ild betraktes som Pulsar Torpedoes, med disse er målsøkende prosjektiler som helbreder allierte over tid og skader fiender.

Hennes passive evne kalles Martian Overboots og lar henne sveve når hun hopper i luften. Dette kan matches med evnen til Glide Boost til å gli horisontalt med økt hastighet, og Hyper Ring evne til å distribuere en ring som øker bevegelseshastigheten til allierte som passerer gjennom den.

Til slutt, hennes Ultimate regnes som Orbital Ray, og ser Juno kalle ned en kraftig stråle fra kosmos som reiser fremover og helbreder allierte og skader fiender. I hovedsak er det en Overwatch ta på Gears of War's Hammer of Dawn.

Juno vil debutere i Overwatch 2 20. august når Season 12 debuterer, men hun vil også være spillbar denne helgen som en del av en prøveperiode.