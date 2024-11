Overwatch 2s nyeste stridsvogn er en skotsk cyborg

HQ

Blizzard har avslørt den nyeste helten som kommer til Overwatch 2, og det er et nytt tillegg til tanklisten. Etter at Mauga ble med i spillet i fjor, ser det ut til at det er på tide for en annen biffig gutt å ankomme, og denne fyren heter Haz.

Han er en skotsk cyborg, som bruker et rør med lilla goo for å gjøre seg kraftigere i avsløringstraileren sin. Ørnøyne fans påpekte at disse lilla greiene ble sett i gytepunktet på Oasis-kartet, noe som beviste at Haz har vært i ovnen i ganske lang tid, ser det ut til.

Vi får ikke mye av en titt på Haz i aksjon, selv om det fra filmen ser ut til at han vil ha en minigun på den ene armen, og vil bruke sine lilla krefter for sine evner, regne ned krystallskår og bli sittende fast i det tykke av handlingen.

Haz vil være spillbar denne helgen, fra 22. november til 25. november før han offisielt ankommer i sesong 14.