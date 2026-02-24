Overwatch blir mobil med top-down helteskytter kjent som Overwatch Rush

Med tanke på at mange store flerspillertitler på PC og konsoll har sine egne dedikerte mobilversjoner, virket det alltid sannsynlig at Blizzards ikoniske helteskytespill Overwatch ville følge etter på et eller annet tidspunkt.

Den kaliforniske utvikleren har nettopp introdusert for verden prosjektet kjent som Overwatch Rush, et spill som er en fire-mot-fire top-down hero shooter-variant på Overwatch-formelen, og som blir skapt av et eget Blizzard-utviklingsteam til hovedtittelen på PC og konsoll. Spesielt er det Team 4 som har ansvaret for produksjonen av Overwatch Rush, med dette spillet fremdeles i tidlig utvikling.

Det er ingen tidslinje for når dette spillet, som ikke er en port, men en helt ny opplevelse bygget for mobilspillere alene, vil gjøre sin fulle ankomst. Blizzard har sagt at testing snart vil være i gang for prosjektet i visse land og regioner, alt mens det har vist frem en kamps verdi av action i de tidlige spillopptakene nedenfor.

Snakker om Overwatch Rush, forklarer Blizzard: "Selv om det gjenstår mye arbeid å gjøre, er vi ivrige etter å se hvordan spillerne liker det vi har bygget så langt, og å høre fra dem om hva vi bør fokusere på i de kommende utviklingsfasene.

"Vårt oppdrag er å fortsette å utvide Overwatch-universet ved å bringe nye, friske eventyr til spillere på alle plattformer. Vi vil fortsette å holde dere oppdatert om hvordan ting utvikler seg."

Er ideen om Overwatch Rush interessant for deg?