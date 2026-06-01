Overwatch VM 2026: Danmark, Storbritannia og Frankrike er blant landene som leder sine grupper

Som vi berørte i forkant av helgen, har Overwatch World Cup begynt sine respektive regionale kvalifiseringer, med mange land som nå er låst i kamp og håper å snappe en av en håndfull plasser i selve hovedarrangementet som begynner senere på sommeren. For dette formål avsluttes denne fasen av spillet kommende helg, men allerede nå vet vi noen viktige resultater som effektivt bekrefter hvilke lag som vil gå videre og hvilke som har blitt eliminert.

Fra gruppe A virker Danmark som et sikkert kvalifisert lag, ettersom landet har vunnet begge sine første kamper, noe som betyr at selv om det ikke er matematisk helt gjennom, er det rett på vippen. På samme måte er Østerrike eliminert etter å ha tapt sine to første kamper 0-3. Sverige ser ut til å være det beste alternativet til å bli det andre kvalifiserte laget i gruppe A, men Finland ligger like bak.

I gruppe B har både Storbritannia og Tyskland vunnet sin første kamp, mens Norge og Portugal har snublet. Denne gruppen er fortsatt vidåpen, men både Storbritannia og Tyskland vant sine første kamper uten å miste et kart, noe som tyder på at begge lagene vil gå videre fra gruppen.

I gruppe C vant Frankrike og Polen sine åpningskamper, mens Irland tapte begge sine kamper. Spania er fortsatt i live med 1-1, men det virker sannsynlig at Frankrike og Polen blir de som går videre fra denne gruppen, selv om det er verdt å merke seg at Irland ennå ikke er matematisk eliminert, selv om det er på vippen...

Når det gjelder den kommende helgen, kan du se kampene som er planlagt nedenfor.

Gruppe A



Finland mot Sverige kl. 13:00 BST/14:00 CEST 6. juni



Finland mot Østerrike kl. 10:00 BST/11:00 CEST 7. juni



Sverige mot Danmark kl. 13:00 BST/14:00 CEST den 7. juni



Gruppe B



Norge mot Tyskland kl. 14:30 BST/15:30 CEST den 6. juni



Storbritannia mot Portugal kl. 17:30 BST/18:30 CEST den 6. juni



Norge mot Portugal kl. 16:00 BST/17:00 CEST 7. juni



Storbritannia mot Tyskland kl. 17:30 BST/18:30 CEST den 7. juni



Gruppe C



Frankrike mot Polen kl. 16:00 BST/17:00 CEST 6. juni



Spania mot Polen kl. 11:30 BST/12:30 CEST den 7. juni



Frankrike mot Irland kl. 14:30 BST/15:30 CEST 7. juni



