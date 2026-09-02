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Overwatch
Overwatch VM 2026: Here – her er de oppdaterte kampene og starttidspunktene i åpningsrunden
Den store internasjonale turneringen starter 12. september.
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BlizzCon er rett rundt hjørnet, og dette betyr at det snart er på tide for Blizzard Entertainment å dele massevis av informasjon om sine respektive prosjekter og spill. Men utover det er det også snart tid for en rekke konkurranseturneringer, hvor den uten tvil største av dem alle er tilbakevendingen av Overwatch -VM.
Dette internasjonale land-mot-land-arrangementet har avholdt kvalifiseringsrunder gjennom hele sommeren, og nå er det snart tid for hovedfasen med finalene, der åtte nasjoner fortsatt er med i kampen.
Siden BlizzCon er et travelt arrangement, har Blizzard gjort noen endringer i tidsplanen og tidspunktene for de enkelte kampene. Du kan se den oppdaterte turneringstabellen nedenfor.
OWWC 2026 kvartfinaler:
- Saudi-Arabia mot Spania kl. 20:00 BST/21:00 CEST 12. september
- Tyskland mot Sverige kl. 21:30 BST/22:30 CEST 12. september
- Frankrike mot Australia kl. 23:00 BST/00:00 CEST 12.–13. september
- USA mot Sør-Korea kl. 00:30 BST/01:30 CEST 13. september
OWWC 2026-semifinaler (13. september):
- Vinneren av Saudi-Arabia/Spania mot vinneren av Tyskland/Sverige kl. 17:15 BST/18:15 CEST
- Vinneren av Frankrike/Australia mot vinneren av USA/Sør-Korea kl. 18:45 BST/19:45 CEST
OWWC 2026 bronsekamp (13. september):
- Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 21:15 BST/22:15 CEST
OWWC 2026-finale (13. september):
- Vinneren av semifinale nr. 1 mot vinneren av semifinale nr. 2 kl. 22:45 BST/23:45 CEST