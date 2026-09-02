Overwatch VM 2026: Here – her er de oppdaterte kampene og starttidspunktene i åpningsrunden

HQ

BlizzCon er rett rundt hjørnet, og dette betyr at det snart er på tide for Blizzard Entertainment å dele massevis av informasjon om sine respektive prosjekter og spill. Men utover det er det også snart tid for en rekke konkurranseturneringer, hvor den uten tvil største av dem alle er tilbakevendingen av Overwatch -VM.

Dette internasjonale land-mot-land-arrangementet har avholdt kvalifiseringsrunder gjennom hele sommeren, og nå er det snart tid for hovedfasen med finalene, der åtte nasjoner fortsatt er med i kampen.

Siden BlizzCon er et travelt arrangement, har Blizzard gjort noen endringer i tidsplanen og tidspunktene for de enkelte kampene. Du kan se den oppdaterte turneringstabellen nedenfor.

OWWC 2026 kvartfinaler:



Saudi-Arabia mot Spania kl. 20:00 BST/21:00 CEST 12. september



Tyskland mot Sverige kl. 21:30 BST/22:30 CEST 12. september



Frankrike mot Australia kl. 23:00 BST/00:00 CEST 12.–13. september



USA mot Sør-Korea kl. 00:30 BST/01:30 CEST 13. september



OWWC 2026-semifinaler (13. september):



Vinneren av Saudi-Arabia/Spania mot vinneren av Tyskland/Sverige kl. 17:15 BST/18:15 CEST



Vinneren av Frankrike/Australia mot vinneren av USA/Sør-Korea kl. 18:45 BST/19:45 CEST



OWWC 2026 bronsekamp (13. september):



Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 21:15 BST/22:15 CEST



OWWC 2026-finale (13. september):