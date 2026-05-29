Overwatch World Cup 2026: Here er kampene for EMEA Online Qualifier 30.-31. mai

Det kommer til å bli en travel helg for Overwatch fans, ettersom Online Qualifier-delen av Overwatch World Cup finner sted, med action som skjer over hele verden i de forskjellige regionene. Siden du er en Gamereactor-leser, er sjansen stor for at du er mer interessert i planene for EMEA-arrangementet, og i så fall har vi samlet alle kampene for helgens (30.-31. Mai) handling, med forbehold om at fasen med konkurransedyktig handling offisielt avsluttes neste helg.

Når det gjelder hva som er opp til grep, vil de 12 lagene se etter å sikre seg en av seks Main Event-plasser, med denne oppfølgingsturneringen planlagt i slutten av august, hvor en gruppefase vil være vert online for å bestemme de åtte landene som vil gå videre til sluttspillet som holdes personlig på BlizzCon i midten av september.

Med dette som tilfelle er kampene for denne helgen som følger.

Gruppe A



Danmark mot Østerrike kl. 16:00 BST/17:00 CEST 30. mai



Finland mot Danmark kl. 13:00 BST/14:00 CEST 31. mai



Sverige mot Østerrike kl. 16:00 BST/17:00 CEST 31. mai



Gruppe B:



Storbritannia mot Norge kl. 14:30 BST/15:30 CEST 30. mai



Portugal mot Tyskland kl. 17:30 BST/18:30 CEST 30. mai



Gruppe C:



Spania mot Irland kl. 13:00 BST/14:00 CEST 30. mai



Spania mot Frankrike kl. 14:30 BST/15:30 CEST 31. mai



Irland mot Polen kl. 17:30 BST/18:30 CEST 31. mai



I hver gruppe vil to lag gå videre og to lag ryke ut, noe som betyr at hver seier teller på dette tidspunktet.