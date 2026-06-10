Overwatchs neste helt er Shion, en leder i Hashimotos kriminelle miljø

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Det er snart tid for den tredje sesongen av « Overwatch » å starte, da «Season 3: Into the Tiger's Den» kommer neste uke og vil bringe en ny helt blant en rekke andre tillegg til spillet.

Når det gjelder helten, har vi nå fått vite hvem dette er, noe som utvider den japanske historien i universet og bringer Hashimoto-klanens eldste, Shion, inn i spillet. Denne skurken vil utvide spillets onde fraksjon, for selv om hun ikke ser ut til å være en del av Talon, gjør avsløringstraileren for karakteren det helt klart at hun hjelper dem og jobber sammen med Overwatchs hovedmotstandere.

Mens vi venter på mer konkret og spesifikk informasjon om Shions evner og hva hun vil bidra med, vet vi at karakteren er en Damage-helt og at vi vil kunne spille henne allerede 16. juni når sesong 3 lanseres.

Sjekk ut helte-traileren for Shion nedenfor, som er animert som en intens cyberpunk-anime-minifilm og viser den nye skurken i kamp mot Sojourn på et hurtigkjørende tog i Japan.