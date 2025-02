Owen Wilson er hovedrollen i en kommende Apple TV+ golfserie

Nylig rapporterte vi om nyheten om Apple TV + s The Murderbot Diaries-tilpasning, som vil lande på streameren i mai. Det er imidlertid ikke alt som Apple har planlagt å styrke sin streamingportefølje, ettersom den nå har kunngjort en annen serie som ser Owen Wilson ved roret.

Den er kjent som Stick, og det er en serie om en over-the-hill ex-pro golfspiller som etter en rekke store karriere- og livssvikt, tar på seg oppgaven med å trene og trene et 17 år gammelt golffenomen. Den beskrives som en feel-good-komedie, så det er utvilsomt noe i stil med Ted Lasso og Shrinking, og den har også en ganske stor rollebesetning.

I tillegg til Wilsons eks-proff Pryce Cahill, vil serien også inneholde Marc Maron, Judy Greer, Timothy Olyphant, Peter Dagar, Mariana Trevino, Lilli Kay og ulike cameo-opptredener fra nåværende golfproffer, det være seg Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, Wyndham Clark og til og med kringkastere, inkludert Jim Nantz. Det sier seg selv at hvis du liker golf, vil du ikke gå glipp av denne.

Stick vil debutere på Apple TV+ 4. juni med en premiere på tre episoder, og vil deretter fortsette med en ny episode hver uke på onsdager til sesongen på 10 episoder er over.

Sjekk ut noen bilder fra Stick og det offisielle sammendraget nedenfor.

"I "Stick" spiller Owen Wilson hovedrollen som Pryce Cahill, en over-the-hill, tidligere proffgolfspiller hvis karriere ble avsporet for tidlig for 20 år siden. Etter at ekteskapet hans kollapset og han fikk sparken fra jobben i en sportsbutikk i Indiana, satser Pryce hele sin fremtid på det 17 år gamle golffenomenet Santi (Peter Dager). "Stick" er en ektefølt komedie om en familie og deres forhold til hverandre, satt inn i golfverdenen slik den aldri har blitt vist før."