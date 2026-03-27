Owlcat bruker generativ AI for The Expanse: Osiris Reborn, sluttproduktet vil være "100 % menneskeskapt"

Owlcat Games, utvikleren av det kommende Mass Effect-lignende sci-fi RPG The Expanse: Osiris Reborn, har bekreftet at de bruker generativ AI for å lage spillet. Selv om de har bekreftet at spillet ikke vil ha synlig GenAI ved lansering, er dette likevel en kontroversiell og dristig uttalelse.

Owlcats PR-sjef Katharina Popp fortalte Eurogamer om AI-inkluderingen i et svar på en pressebriefing. Hun forklarte: "Vi bruker det ikke til å lage noen eiendeler som vil være i spillet. Vi bruker det mye til prototyper, til å prøve ut ting, til plassholdere. De vil alle bli erstattet til slutt. Vi bruker det i utgangspunktet til å prøve ut ting på et teknisk nivå."

"For eksempel til å se hvordan et 2D-bilde ser ut i 3D, eller til å endre farger slik at det ser bra ut. Så det er i bunn og grunn for å kunne iterere raskere. Men vi bruker det ikke til å skrive, vi bruker ikke AI-stemmeskuespillere, så alt som vil være i den endelige versjonen vil definitivt være 100 prosent menneskeskapt," fortsatte hun.

Dette er ikke første gang Owlcat har gjort det klart at de bruker AI til visse aspekter av spillutviklingen. Det er viktig å merke seg at de tidligere RPG-hits som Warhammer 40,000: Rogue Trader og Pathfinder: Wrath of the Righteous gjorde ikke bruk av GenAI på noen måte.

Owlcat har blitt kritisert for denne avgjørelsen, ettersom spillere fortsatt ser ut til å unngå å inkludere AI i prosjektene sine. Som Crimson Desert og Clair Obscur: Expedition 33 har bevist, når GenAI blir oppdaget i sluttproduktet, er det alltid noe tilbakeslag. Ikke nok til å stoppe monstersalget, men vanligvis nok til å utløse en reaksjon.