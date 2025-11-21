Owlcat Games har samarbeidet med NASA-astronaut for å gjøre verdensrommet realistisk i The Expanse: Osiris Reborn

HQ

Mens vi kanskje ser på The Expanse: Osiris Reborn og begynner å sammenligne det med Mass Effect, ser det ut til at Owlcats kommende RPG kommer til å ha en større følelse av realisme, spesielt i sin holdning til verdensrommet.

I samarbeid med den tidligere NASA-astronauten og ISS-sjefen Leroy Chiao har teamet i Owlcat Games bidratt til å utvikle en idé om å trene i verdensrommet som kan blande vitenskap med fiksjon (hvis det bare fantes et kombinert ord for den sjangeren.) Spillet blir ikke som en simulator; du trenger for eksempel ikke å være bundet til romstasjonen din mens du er på romvandring, men det er utviklet smarte måter å omgå disse begrensningene på.

Fra å få våpen til å fungere annerledes til å jobbe med ideer om stillhet og hvordan det kan være mye farligere enn vi først tror i verdensrommet, er det tydelig at Owlcat har gjort sin research. Vi vet fortsatt ikke når vi får se fruktene av arbeidet, men The Expanse: Osiris Reborn er fortsatt under utvikling for PS5, Xbox Series X/S og PC.