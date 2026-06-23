Owlcat Games trekker tilbake Owlcat Launcher på « Warhammer 40,000: Rogue Trader » etter klager fra fans

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Når folk åpner Steam-biblioteket sitt (eller Epic- eller GOG-biblioteket) og trykker på «Spill» for et spill, blir de sjelden glade når en ekstra launcher dukker opp og spør om de virkelig er sikre på at de vil spille, eller om de heller vil se på noen tilfeldige oppdateringer og endre innstillingene sine. Selv om ideen om en Owlcat-lanseringsprogram høres bra ut på papiret, har reaksjonene vært umiddelbare og ganske forståelige fra spillernes perspektiv.

Som beskrevet i et nytt innlegg på Steam, ønsker Owlcat at lanseringsprogrammet skal være så lite påtrengende som mulig. Det stjeler ikke dataene dine, det krever ikke obligatorisk registrering, og det har mange alternativer som lar deg endre hvordan det fungerer. Du kan til og med slå det av, hvis du vil. Likevel er selve eksistensen av et menyvalg som gir mulighet til å høre mer om Owlcats nyeste og beste, nok til å utløse en rekke negative anmeldelser på Steam-siden til Warhammer 40,000: Rogue Trader, samt en god del motreaksjoner på Reddit.

Hvorfor laget Owlcat en launcher? Vel, det er et ganske logisk skritt, hvis man tenker seg om. Selskapets undersøkelser viste at mange spillere som lette etter spill som lignet på deres nåværende suksesser, Rogue Trader og Pathfinder: Wrath of the Righteous, ikke kjente til de andre titlene. Siden studioet jobber med Warhammer 40,000: Dark Heresy, The Expanse: Osiris Reborn og utgir Shadow of the Road, høres et sentralt knutepunkt for alt Owlcat tilbyr ikke ut som en dårlig idé. Men spillerne er ikke særlig begeistret for tanken på enda en launcher i tillegg til de mange eksisterende launcherne som allerede finnes, og dessuten ser det ut til at launcheren går ut over ytelsen.

Owlcat har vært raske til å lytte og tilpasse seg tilbakemeldingene, og i et nytt innlegg på Steam har de opplyst at lanseringsprogrammet er trukket tilbake. «Lord Captains, vi hører dere, og vi trekker lanseringsprogrammet tilbake. Spillet vil nå gå tilbake til forrige oppdatering, og alle endringer knyttet til lanseringsprogrammet fjernes fullstendig. Takk for tilbakemeldingene, og vi beklager oppriktig frustrasjonen dette har forårsaket», heter det i innlegget.

Tilbakemeldingene var ganske brutale, men det ser ut til at Owlcat har tolket det som et tegn på at lanseringsprogrammet – i hvert fall slik det ble implementert i går – ikke helt traff blink. Det betyr ikke at ideen nødvendigvis var dårlig, men kanskje ble den bare ikke implementert på riktig måte.