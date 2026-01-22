Owlcat Games vier Dark Heresy Alpha-numre til personen som fortsetter å spørre om de kan date en Space Marine

HQ

Warhammer 40,000: Dark Heresy Closed Alpha har vært og gått, og utvikleren Owlcat games har avrundet noen tall fra menneskene som spilte en teaser av det kommende CRPG. Dette var ganske vanskelig å komme inn i, så ikke forvent resultater fra tonnevis av spillere her, men det er fortsatt noen interessante detaljer å grave gjennom.

For eksempel ser det ut til at mange av dere spirende akolytter også bryr dere veldig om fottøy, ettersom favorittutstyret blant de mer enn 10 000 Alpha-spillerne var Machine Gunner's Boots. Reduksjonen av innkommende ildskader virker ikke halvparten så viktig som stilforbedringen.

Owlcat anerkjente også den ene personen som i alle åpne spørreundersøkelser om spillet så langt har bedt om å date en Space Marine. Med tanke på at de eneste Space Marines som er bekreftet i skrivende stund er de hudskrellende, torturelskende Night Lords, er vi litt skremt av personen som ønsker å være sammen med en av dem, men det ser ut til at Owlcat ikke har brukt den romantikken i spillet.