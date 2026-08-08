Owlcat må lære seg mange nye arbeidsprosesser for spillet «The Expanse», men har ikke tenkt å gi opp CRPG-spillene med det første

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Selv om Owlcat akkurat nå utvikler et tredjepersons-RPG inspirert av *Mass Effect* i * The Expanse: Osiris Reborn *, bør vi ikke forvente at dette blir den nye normen for studioet. Et av de største navnene innen RPG-spill i dag har vokst utrolig raskt, fra bare 15 ansatte da det ble grunnlagt for ti år siden til rundt 600 i dag. Likevel ser ikke Owlcat for seg at de vil forlate røttene sine med det første.

I et jubileumsintervju med PCGamesN sa Owlcats medgrunnlegger Alexander Mishulin at studioet måtte lære mye for å være klar til å lage et spill som The Expanse: Osiris Reborn. «Det er åpenbare ting som den nye motoren, cover-shooter-spillmekanikken og helt andre produksjonsprosesser,» sa Mishulin, og la til at det også finnes andre ting vi kanskje ikke er klar over i første omgang. Det filmiske elementet i spillet, for eksempel, er noe Owlcat aldri virkelig har gjort før i den skalaen.

Imidlertid er det fortsatt et Owlcat-RPG i kjernen. «Fokuset ligger på følgesvenner, som er mer til stede og integrert i spillopplevelsen enn i andre spill av samme sjanger, og på fortellingen, med valg og konsekvenser,» sa Mishulin.

Som vi kan forvente ut fra det faktum at Owlcat også har «Warhammer 40,000: Dark Heresy» under utvikling, har studioet heller ikke tenkt å forlate CRPG-sjangeren med det første. «Vi vil fortsette å lage CRPG-er fordi vi elsker dem. Vi ønsker ikke å stagnere. Vi skal prøve ulike tilnærminger til RPG-spillene våre, for å finne den løsningen som passer best til spillets idé,» sa Mishulin.

«The Expanse: Osiris Reborn er under utvikling for PC, PS5 og Xbox Series X/S.