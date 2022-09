Open world-racing er absolutt ikke et nytt konsept, og spill som Burnout Paradise, Forza Horizon, Test Drive Unlimited og The Crew er bare noen av de største spillene som tilbyr racing i en åpen, stor spillverden. At det nå finnes en slags Test Drive-kopi til iPhone og iPad føltes derfor veldig spennende for min egen del. Imidlertid døde spenningen og det håpet jeg følte mens jeg installerte OWRC: Open World Racing ganske raskt da det første løpet begynte. For dette er et skikkelig søplespill.

Oppsettet er enkelt. OWRC: Open World Racing er gratis, men alt koster penger, eller tar timevis å låse opp. Racingen foregår i en åpen verden som er absolutt blottet for detaljer og variert terreng og det er så uforskammet kjedelig å kjøre rundt i verden og se seg rundt at det føles nesten bisarrt. Litt som interaktiv, digital tortur. Litt her og der i verden er det blå markører for tilgjengelige løp. Løpene er håpløst ensidige og innebærer å kjøre en kort strekning mot fem andre biler, og den kunstige intelligensen og motstanden de tilbyr er håpløst dårlig.

Utvikleren Victor Kirillov skriver på spillets offisielle hjemmeside at OWRC inneholder adrenalinpumpende driftingmekanikker, men jeg ville nok aldri kalt dette drifting egentlig. Det handler mer om at bilen mister grepet bak i et kort sekund og sklir litt, hvorpå du som spiller bør styre i motsatt retning og fortsette å akselerere for å samle nitro-boost som så kan aktiveres med en liten knapp rett over gasspedalen.

Bilfysikken er egentlig ikke det verste med spillet, kanskje til og med den eneste delen her som ikke er elendig, men det hjelper lite når veiene er så kjedelige som de er og løpene er så meningsløse. Grafikken er derimot dårlig, og den følelsen av en åpen spillverden som roper etter å bli utforsket oppstår aldri. Her burde utviklerne investert i et mer stilistisk design med mer fokus på stil enn å prøve å imitere fotorealisme ved hjelp av 14 pannekakeflate 16-bits busker. Det hakker også litt på min iPhone 13 Pro Max, noe som selvfølgelig også påvirker min mening om grafikken. OWRC: Open World Racing er søppel, det er ingen annen måte å si det på. Skal du som meg kjøre en Koenigsegg må du punge ut med 70 kroner (!), for en enkelt bil, og spillet blir ikke det grann morsommere av det. Hopp over dette og spill Horizon Chase 2 i stedet.

