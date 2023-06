Oxenfree 2 byr på flere muligheter og du trenger ikke spille det første

HQ

Oxenfree II ser ut til å samle alle ingrediensene som gjorde det første spillet til et flott og stemningsfullt eventyr, samtidig som det krydrer på litt ekstra. David fikk spille de første 30 minuttene av Night School Studios' oppfølger på Summer Game Fest Play Days, og det føltes bra og spennende, men vi vil ikke fortelle deg så mye mer enn det for å unngå spoilere. Dette handler tross alt mest om historien og om hvordan hver enkelt spiller former sin egen opplevelse med sine valg.

Spillregissør Bryant Cannon og hovedforfatter Adam Hines var uansett på plass i Los Angeles., og de var mer enn villige til å svare på noen spørsmål fra vår spanske venn om hva som forblir kjent for fans av originalen og hva som utvikler seg videre i Lost Signals - alt i videointervjuet nedenfor:

For de som ikke er klar over det ennå, forteller Cannon at:

"Riley er en miljøforsker i 30-årene som kommer til Camena for å undersøke noen merkelige radiosignaler som forstyrrer TV-er og elektronisk utstyr, og det hun finner er på en måte det samme som Alex og vennene fant i det første spillet: spøkelser i en portal. Hun må selvsagt takle mange andre ting som tenåringene ikke trengte å takle på grunn av hvor hun er i livet, men det er et veldig likt bakteppe av overnaturlige hendelser som hun og Jacob undersøker."

Men til tross for at vi befinner oss på samme sted i Oregon bare fem år senere trenger du ikke å spille det første spillet:

"Du kan hoppe inn i oppfølgeren ganske blank. Vi synes at denne oppfølgeren gjør en god jobb med å gi deg all informasjon du bør ha eller trenger å vite fra det første spillet, om reglene i verdenen, om hovedbyen, og vi gir deg hint som vi etablerte der. Det er mange fine referanser til det første spillet, så du får mye mer ut av det hvis du har spilt det, men du trenger absolutt ikke å gjøre det".

Og for dem som synes at det første spillet er litt for lineært hevder Cannon at Oxenfree II: Lost Signals skal gi oss mer frihet til å si og gjøre som vi vil. Da passer det ekstra godt at utviklerne også skryter av at spillet støtter over 30 språk med en gang det lanseres 12. juli.