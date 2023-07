HQ

Et mysterium er en fantastisk ting å bygge en historie rundt. Når hendelsene er gåtefulle og merkelige, når alt ikke stemmer helt, og når det som presenteres krever noe av deg som seer kan du ha en oppskrift på noe virkelig vellykket. Oxenfree II: Lost Signals inneholder definitivt mange av disse ingrediensene, men før vi graver dypere i alt det fantastiske som skjer i dette spillet, vil jeg gå tilbake i tid til spillets forgjenger. Det første Oxenfree var en sterk debut for Night School Studio, og i løpet av de siste sju årene har jeg tenkt på det spillet fra tid til annen. Uten at det direkte revolusjonerte noe som helst, syntes jeg det var friskt, annerledes og koselig, og selvfølgelig mystisk og litt skummelt.

Sju år har gått, og selv om mye er kjent i spillets oppbygning, synes jeg at det denne gangen er mye som har gått tapt i spillets manus og hvordan historien utvikler seg. Alt som var i forgjengeren er også her; det er et eventyr som binder sammen tid og rom og presenterer det samme av skumle hendelser som sist, men der det første spillet fortsatt føltes som om historien var forankret i noe mer menneskelig, jordnært og noe man kunne forstå, kan man ikke si det samme om oppfølgeren.

Hovedpersonen Riley vender tilbake til hjembyen Camena, der hun må plassere ut antenner rundt om i byen, og hun møter snart den litt eksentriske, men sjarmerende karakteren Jacob til hjelp. Det er i disse møtene vi finner det beste med Oxenfree II. Den velskrevne dialogen og det voksende båndet mellom dem er spillets sterkeste sider. Akkurat som i det første spillet dukker det opp tre dialogvalg over hodet på Riley i løpet av spillets mange samtaler, og du kan styre svarene og reaksjonene hennes på stort sett alt som blir sagt.

Jeg synes dette aspektet, selve dialogen, er veldig bra. Jeg liker når karakterene reflekterer over hva som skjer og hva som blir sagt, og Riley og Jacobs mange utvekslinger av historier er engasjerende på mange måter. Den lille byen og omgivelsene er koselige, og den tegneserieaktige 2,5D-grafikken fungerer godt til denne typen eventyrspill. Selv om det er litt vanskelig å gå bakover, byr hver ny del av Camena på noe fint å se på. Jeg liker også hvordan musikken, de effektive synthmattene, tilfører fin og spennende bakgrunnsstøy, og selv om det ikke er noen melodier å huske, er den stemningsfull i høyeste grad. Alt føles veldig retro, noe som passer perfekt til eventyret, og presentasjonen er virkelig noe jeg likte i det første spillet, og liker her også.

Spillet består nesten utelukkende av å bevege seg rundt i omgivelsene, lytte til og delta i dialoger. Det er ikke bare Jacob man må snakke med, men Riley har en walkie-talkie for å holde kontakten med arbeidsgiveren sin, og flere mystiske personer dukker opp på de ulike kanalene. Det er noen små gåter også, men de handler nesten utelukkende om å finne riktig frekvens på radioen som Riley også har plukket opp. Det er synd at det ikke er flere gåter her, for de kunne ha bidratt til å fremme utforskningen av omgivelsene. De er stort sett bare til for å løpe gjennom, slik at dialogen har et sted å finne sted. Jeg skulle gjerne sett at oppfølgeren hadde noen nye elementer her, for det føles veldig tomt når det gjelder faktisk interaktivitet. Selv om det er denne typen eventyr utviklerne ønsker å gi oss, hadde det rett og slett ikke skadet å ha litt mer å gjøre når omgivelsene er så innbydende og grafikken så fin.

Oxenfree II: Lost Signals Riley og Jacob forsøker å fortelle flere historier samtidig, og de mystiske tingene som skjer når de utplasserer sin første antenne, danner rammen som gjør at historien kan spinne i andre retninger. Det er mye å si om hovedhistorien og temaene som dekkes ved siden av den, men siden den utgjør så å si hele opplevelsen, skal jeg ikke si noe om hva som skjer. I stedet vil jeg dissekere det litt, for selv om det definitivt var øyeblikk å huske, synes jeg ikke alltid det kommer godt over, eller til og med fungerer til tider. Jeg har overhodet ikke noe imot de overnaturlige elementene eller at den går i dybden i karakterportrettene. Tvert imot, rom og tid som ikke fungerer som det skal og alle de andre sprø tingene som skjer, er selvfølgelig hovedfokuset i dette spillet, men det er ganske hoppende og rotete. I det første spillet, da Alex og vennene hennes "klarte" å åpne revnen som forårsaket alle problemene, var hendelsene som fulgte mer naturlige i sin sprø kontekst.

Jeg får ikke helt den samme følelsen i Oxenfree II når dette skjer. Dette kan selvfølgelig forklares med at grunnarbeidet som ble lagt i det første spillet allerede er gjort, og allerede er et trekk her siden dette eventyret finner sted fem år etter det første spillet, og byen ligger i nærheten av der forgjengeren fant sted. Men for meg var det flere elementer i historien som jeg rett og slett ikke likte. Det er litt som om man prøver å skape mysterier for mysteriets skyld, uten at det føles sammenhengende. Dessuten er de skumle elementene, som jeg syntes var veldig effektive i forgjengeren, ikke like sjokkerende her. Jeg har allerede opplevd variasjoner av dem, så de treffer ikke på langt nær like hardt denne gangen.

Jeg synes også det mangler litt på å gi oss minneverdige steder å utforske, selv om kartet du beveger deg rundt på er omfattende, skulle jeg gjerne ha sett mer. Det er noen få interessante steder, men alt i alt hadde jeg forventet mer av innholdet i denne oppfølgeren. Bortsett fra en ny historie og noen få nye spillmekanikker, føles dette veldig likt det vi fikk for syv år siden, og til slutt må jeg dessverre si at dette ikke oppleves på den måten jeg hadde håpet. De fine, naturlige og velskrevne dialogene til Riley og Jacob er det jeg først og fremst tar med meg, og siden det også er et relativt kort eventyr, synes jeg også det er verdt en gjennomspilling bare for å se om historien og mysteriet kanskje treffer bedre for noen andre. Spillutviklerne har også fremhevet at valg og hendelser i byen kan skje på veldig forskjellige måter avhengig av hvor du er og hvilke valg du tar, og her vil jeg være åpen og si at jeg egentlig ikke hadde nok tid til å spille gjennom spillet mange ganger og se hvordan andre veier og valg manifesterte seg. Jeg er heller ikke den typen spiller som gjør dette veldig ofte, så historien og hendelsene jeg fikk er rett og slett det jeg tar med meg som min opplevelse og det jeg bedømmer eventyret mitt etter.

Til tross for skuffelsen over at dette ikke nådde høyere høyder, er Oxenfree II: Lost Signals fortsatt greit, men når ikke lenger enn til noen få punkter. Det er først og fremst min personlige opplevelse av spillets historie og hvordan den presenteres som er det største hinderet for at dette skal nå den samme følelsen jeg fikk av eventyret jeg deltok i for syv år siden. Forgjengeren føltes rett og slett mye mer minneverdig enn dette, noe som kan ses på som en liten fiasko.