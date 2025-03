Oxford-ordboken har nå et ord for en følelse av overveldende søthet

HQ

Du vet når du ser en gruppe valper, eller en kattunge som gjør noe dumt, og du får en overveldende følelse av søthet? Nå finnes det et ord for det, og det er gigil.

Gigil har kanskje fortsatt en rød, snirklete strek under seg når jeg skriver det i denne artikkelen, men ifølge BBC og Oxford English Dictionary er det et ord, men det er ikke et ord som eksisterer i det engelske språket.

Gigil er hentet fra det filippinske språket tagalog og beskrives som "en følelse som er så intens at den gir oss en uimotståelig trang til å knytte hendene, bite tennene sammen og klype eller klemme den eller det vi synes er så søtt."

Alamak, som er et ord som brukes i Singapore og Malaysia for å uttrykke overraskelse eller forargelse, ble også lagt til i ordboken. Kanskje vi kommer til å se flere ord fra andre kulturer i språket vårt, på samme måte som andre nasjoner av og til bruker litt engelske uttrykk her og der.

