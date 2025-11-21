OXO Museo del Videojuego Málaga presenterer den første utgaven av OXO Legends, og den første prisen vil gå til skaperen av Tetris, Alexey Pajitnov
Den første utdelingen av den årlige begivenheten, som vil søke å belønne de figurene som endret videospillhistorien, vil bli avholdt 6. desember.
Malaga er fortsatt opptatt av å opprettholde sin posisjon som en av de nasjonale og internasjonale referansebyene i videospillindustrien. I tillegg til å være arena for de to neste utgavene av San Diego Comic-Con i Europa, har Malaga i årevis vært en hoveddestinasjon for videospillelskere, mye på grunn av besøket på OXO Malaga Videogame Museum, det første i landet vårt som er dedikert til videospill. OXO utvidet tilbudet sitt ved å åpne et nytt sted på Plaza de Callao i Madrid, men det er fortsatt fra hovedkvarteret i Malaga at OXO fortsetter å fremme sin kulturelle agenda, og det er der neste trinn i OXOs fremvisning finner sted.
Den første utgaven av OXO Legends, en prisutdeling som er designet for å hylle figurene som har markert videospillhistorien, ble presentert i morges. Den første utdelingen av disse prisene vil bli avholdt den 6. desember kl. 19:00 CET i Edgar Neville Auditorium i Malaga, og den første som blir hedret med prisen er Alexey Pajitnov, skaperen av Tetris.
Det er svært få titler i videospillhistorien som har vært så avgjørende for at de har blitt akseptert som den underholdningsformen de er i dag, som Tetris. På OXO Legends-arrangementet vil spillets historie og tilblivelse bli gjennomgått (en spennende historie som til og med ble filmatisert, litt fritt etter eget ønske), og den andre nøkkelpersonen i den globale suksessen til Tetris, Henk Rogers, nåværende president i The Tetris Company, kommer også til Malaga for å presentere boken sin "The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love".
Du kan søke om plass for å delta på arrangementet og møte Pajitnov (som vil svare på spørsmål etter seremonien) via lenken som er publisert av OXO Museo del Videojuego Málaga, inntil full kapasitet er nådd.