OXO Museo del Videojuego Málaga presenterer den første utgaven av OXO Legends, og den første prisen vil gå til skaperen av Tetris, Alexey Pajitnov

Malaga er fortsatt opptatt av å opprettholde sin posisjon som en av de nasjonale og internasjonale referansebyene i videospillindustrien. I tillegg til å være arena for de to neste utgavene av San Diego Comic-Con i Europa, har Malaga i årevis vært en hoveddestinasjon for videospillelskere, mye på grunn av besøket på OXO Malaga Videogame Museum, det første i landet vårt som er dedikert til videospill. OXO utvidet tilbudet sitt ved å åpne et nytt sted på Plaza de Callao i Madrid, men det er fortsatt fra hovedkvarteret i Malaga at OXO fortsetter å fremme sin kulturelle agenda, og det er der neste trinn i OXOs fremvisning finner sted.

Den første utgaven av OXO Legends, en prisutdeling som er designet for å hylle figurene som har markert videospillhistorien, ble presentert i morges. Den første utdelingen av disse prisene vil bli avholdt den 6. desember kl. 19:00 CET i Edgar Neville Auditorium i Malaga, og den første som blir hedret med prisen er Alexey Pajitnov, skaperen av Tetris.

Det er svært få titler i videospillhistorien som har vært så avgjørende for at de har blitt akseptert som den underholdningsformen de er i dag, som Tetris. På OXO Legends-arrangementet vil spillets historie og tilblivelse bli gjennomgått (en spennende historie som til og med ble filmatisert, litt fritt etter eget ønske), og den andre nøkkelpersonen i den globale suksessen til Tetris, Henk Rogers, nåværende president i The Tetris Company, kommer også til Malaga for å presentere boken sin "The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love".

Du kan søke om plass for å delta på arrangementet og møte Pajitnov (som vil svare på spørsmål etter seremonien) via lenken som er publisert av OXO Museo del Videojuego Málaga, inntil full kapasitet er nådd.