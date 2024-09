OXO Museo del Videojuego tar spranget fra Malaga for å åpne en ny filial i Madrid

HQ

OXO Museo del Videojuego har gjort stor suksess i Malaga etter at det åpnet 26. januar 2022. Så mye at selskapet som administrerer prosjektet som konsentrerer og bevarer historien til dette mediet, kommer til å åpne et nytt sted i sentrum av Madrid i løpet av de kommende månedene.

Det stemmer, OXO Museo del Videojuego de Madrid kommer til å ligge i Calle del Postigo de San Martín 8, ved siden av metrostasjonen Callao. De har ennå ikke avslørt den nøyaktige åpningsdatoen, selv om vi vet at det blir i 2024, og at forhåndssalget av billetter begynner neste 7. oktober kl. 11:00 CEST fra den offisielle nettsiden.

OXO Museo del Videojuego de Málaga har ikke bare en fantastisk permanent utstilling som med tusenvis av gjenstander (noen av dem er en virkelig skatt i dag) gjennomgår videospillenes historie verden over. Fra de mest arkaiske maskinene til de mest kjente konsollene, inkludert de viktigste sagaene, både spanske og utenlandske.

De midlertidige utstillingene har også huset noen av de viktigste seriesamlingene, som Final Fantasy-utstillingen, eller den nåværende "Dinamic, det første spanske videospillfirmaet". De har også plass til arrangementer som spill- og bokpresentasjoner, turneringer og samtaler med noen av eksponentene i utviklingsbransjen.

Hvis du planlegger å besøke hovedkvarteret i Malaga, eller hvis du planlegger å være en av de første som besøker det i Madrid, får du her et personlig besøk fra kulturdirektøren, Santiago Bustamante.