OXS Audio mener at fremtiden for lyd ligger i forbedret romlig lyd

Lyd er avgjørende for hvordan vi opplever underholdning som helhet, enten det dreier seg om film og TV eller snappy og retningsbestemt lyd i dataspill. Forbrukernes interesse for lyd har også skutt i været den siste tiden, ettersom flere og flere bruker energi på å lære om lydsystemer, og hvis det høres ut som noe for deg, er samtalen vår med OXS Audio -grunnlegger Thomas Li på IFA 2025 verdt å se.

I løpet av intervjuet spurte vi Li om hva den neste store grensen for lydinnovasjon vil være, og han svarte :

"Ja, det er et veldig godt spørsmål, for jeg tror først og fremst at trenden med romlig lyd er der. Det er det ingen tvil om. Og vi gjør også mye innovasjon når det gjelder lydgjengivelse, inkludert feedback og mikrofonen.

"For eksempel, selv om folk er med i spill og har et lag som kjemper, at lagets kommunikasjon med hverandre, trenger de også en veldig oppslukende opplevelse. De trenger ikke bare en romlig lydavspilling, men de trenger også en ganske god lydkvalitet for lagkommunikasjonen. Og jeg tror også at vi i fremtiden vil få flere og flere smartere ideer om å ha denne fysiske orienteringen for for- og bakside og sittekanalene. Jeg tror det er noe vi vil søke etter i fremtiden. Vi vil forbedre teknologien vår, forbedre algoritmen vår for å tilpasse oss dette."

Vi spurte også Li om hvilken rolle kunstig intelligens spiller i lydteknologien, og hvordan OXS også bruker den.

"Vi har allerede integrert et visst nivå av kunstig intelligens. For eksempel, ikke bare romlig lydsystem, men systemet vårt gir også en slags utvidelse eller vektlegging på et visst nivå av spesifikke signaler.

"Når du for eksempel spiller et FPS-spill, legger du kanskje mer merke til fottrinnene og våpenlyden. Det kan også være detaljer, til og med pusten fra en fiende eller lyden fra fienden. Det betyr at det definitivt kan hjelpe deg med å bedømme hva som er din neste handling, ikke sant? Så i dette vil AI hjelpe deg med å gjøre noen vurderinger og justeringer. For eksempel kan den bare ha tydeligere fotspor eller tydeligere retning av hvor våpenlyden kommer fra. Så dette vil definitivt hjelpe brukeren med å vinne en seier mer flytende og lettere."

