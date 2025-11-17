Øyeblikket da Jorge Martín gir seg i Valencia GP til varm applaus fra Aprilia

HQ

Jorge Martín kom tilbake til MotoGP-banen som lovet under Valencia GP, sesongens siste Grand Prix. Etter et "drittår" ønsket han å teste seg selv fordi "han elsker denne sporten veldig høyt" og ønsker å fortsette å kjøre i mange år. Han fullførte imidlertid ikke løpet: han trakk seg i løpet av runde 16 av 27, og kom tilbake til pitbanen, der teamet hans Aprilia møtte ham med applaus.

Det var planen hans hele tiden. Faktisk tenkte Martín aldri på å konkurrere og ta risiko, på grunn av alvorlighetsgraden av hans siste skade. Fra første runde falt Martín med vilje til 21. posisjon og kjørte av banen. "Det ga ingen mening for meg i dag å bare være i feltet, for du så også krasjet med [Johann] Zarco og Pecco [Bagnaia]. Jeg ville ikke at dette skulle skje med meg, så jeg kjørte bare ut", sa han etter løpet, via Motorsport.

Martín forteller at han følte seg veldig sliten etter helgen, og at målet hele tiden var å stoppe før målstreken. "Vi snakket sammen med teamet, og den mest intelligente avgjørelsen var å stoppe etter noen runder. Jeg kjørte 15 runder, litt mer enn i går [sprintløpet], så det er et godt tegn. Men jeg var veldig sliten og hadde smerter, så det ga ingen mening å fortsette." Med skadene han fortsatt er i ferd med å komme seg fra, ville en ny krasj vært en "katastrofe" for ham.

Selv om det ikke ble den sesongavslutningen han så for seg for ett år siden, da Martín vant mesterskapet, er det likevel positivt: Martín avsluttet sesongen på sykkelen sin, etter å ha gått glipp av nesten to tredjedeler av årets løp, og med støtte fra teamet sitt etter dramaet tidligere i år, da Martín sa at han ville forlate teamet ved å bruke en klausul i kontrakten sin og Aprilia truet med å saksøke ham.