Øyeblikket da Liam Lawson nesten kjørte på marshaler i Mexico: "Jeg kunne ha drept dem"

En hendelse under Mexico City Grand Prix på søndag var nær ved å utvikle seg til en tragedie, da to marshaler krysset banen akkurat i det Liam Lawson skulle ta svingen. Bildene, som er tatt opp av kameraet i Formel 1-førerens cockpit, viser hvor tett han passerer, og fanger også Lawsons reaksjon.

"Tuller du med meg? Så du det der? Jeg kunne ha drept dem", sa Lawson (Racing Bulls) på radioen. Senere, på pressekonferansen, snakket han om hva som skjedde. "Jeg kom ut på et nytt sett med harde dekk, og så kom jeg til sving én og der var det bare to karer som løp over banen. Jeg holdt på å treffe en av dem, det var ærlig talt så farlig.

"Det har åpenbart vært en misforståelse et eller annet sted, men jeg har aldri opplevd det før, og jeg har ikke sett det tidligere. Det er ganske uakseptabelt. Vi kan ikke forstå hvordan marshaler kan få lov til å løpe over banen på den måten på en live-bane. Jeg aner ikke hvorfor, jeg er sikker på at vi får en slags forklaring, men det kan virkelig ikke skje igjen."

Ifølge FIA var disse marshallene på banen fordi de fikk melding om at det var vrakrester på banen, "på toppen av den svingen". Marshals ble varslet og satt i beredskap for å gå inn på banen når kortet hadde passert. Lawson hadde imidlertid kjørt i pit, og FIA tok ikke hensyn til det.

En etterforskning har blitt satt i gang i det som kunne ha vært en ubeskrivelig tragedie. Hva tror du kan ha forårsaket denne feilkommunikasjonen?