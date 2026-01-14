Øyeblikket som markerte "begynnelsen på slutten" for Xabi Alonso i Real Madrid

HQ

Xabi Alonso forlot Real Madrid denne uken, med motstridende rapporter om hvorvidt han fikk sparken eller om han trakk seg frivillig "etter gjensidig avtale". Avgangen overrasket mange: Real Madrid tapte finalen i den spanske supercupen mot Barcelona, men resultatet var jevnt, 3-2, og laget spilte bedre enn mange hadde forventet. Ifølge Marca var Alonso imidlertid på vei ut i god tid før kampen forrige helg.

Den spanske avisen melder at uenigheten mellom spillerne og Alonso var tydelig bak lukkede dører. Alonso var frustrert over at spillerne ikke levde opp til kravene, spesielt når det gjaldt taktiske øvelser, og så "surmulende ansikter, dårlig holdning, hvisking". Samtidig var spillerne misfornøyde, og mente at Alonsos taktiske økter var for krevende og at de fikk for mye informasjon.

En dag, en stund etter Clásico i oktober, der Real Madrid vant 2-1, men Vinícius som kjent viste sitt sinne mot Alonso, skal den tidligere Leverkusen-treneren ha ytret en setning som "åpnet et sår i troppen som aldri har grodd": "Jeg visste ikke at jeg kom til å trene en barnehage!" sa Xabi Alonso.

Xabi Alonso har forlatt Real Madrid, og Álvaro Arbeloa har blitt forfremmet fra reservelaget. Hans første kamp er i kveld, en åttendedelsfinale i Copa mot andredivisjonslaget Albacete.