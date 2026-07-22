Ozai, Avatar Aang og Nightmare Korra er de siste figurene som blir lagt til i Avatar Legends: The Fighting Game

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Avatar Legends: The Fighting Game Spillet lanseres i morgen, og denne uken ble de tre siste karakterene i spillets karaktergalleri avslørt. Det er Ildherren Ozai, Avatar Aang og Nightmare Korra, som tilfører spillet noen av tegneseriens mektigste karakterer – noe som utvilsomt vil føre til noen utrolige klipp av Sokka som banker dem alle.

Karakterene ble avslørt i en strømming av innholdsskaperen Maximilian Dood, som fans av kampspill sannsynligvis kjenner godt. Dood viste frem kreftene til skurken Zaheer fra «The Legend of Korra», før han presenterte de tre siste karakterene som kommer til spillet.

Vi har allerede grunnversjonene av Aang og Korra, men Avatar- og Nightmare-versjonene av karakterene byr på forskjellige spillestiler. «Når Avatar-tilstanden aktiveres, kan Aang frigjøre kraften fra alle Avatarer før ham, noe som gjør ham til en ustoppelig kraft,» heter det i beskrivelsen av ham i en pressemelding. Nightmare Korra er preget av skyld og smerte, og hun «legemliggjør Avatarens mørkeste time og fungerer som en farlig manifestasjon av dypt traume.»

Ozai, Ildherren, er skurken i serien «Avatar: The Last Airbender», og han kommer til å by på noen brutale ildbøyingsangrep i sitt arsenal. Vi får muligheten til å sjekke ut alle karakterene selv i morgen, når « Avatar Legends: The Fighting Game slippes på Xbox Series X/S, PS5, PC og Nintendo Switch.