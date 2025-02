Ozzy Osbourne og Black Sabbath blir headliner for megakonsert i Birmingham i juli

HQ

Hvis du er glad i metal, vil du ikke gå glipp av denne kommende megakonserten som planlegges i Birmingham til sommeren. Konserten vil samle en rekke av de største navnene i metalsjangeren til en konsert kalt Back to the Beginning som er designet for å feire Black Sabbath ved å vende tilbake til byen der bandet ble dannet og der Ozzy Osbourne vokste opp.

Konserten er også en veldedighetskonsert der 100 % av overskuddet går til CureParkinson's, Birmingham Children's Hospital og Acorn Children's Hospice, sistnevnte er en stiftelse som støttes av fotballklubben Aston Villa, den samme klubben som tilbyr sin bane (Villa Park) for konserten.

Når det gjelder bandene som skal opptre sammen med Black Sabbath, som kommer sammen for å opptre live for første gang på 20 år, kan vi forvente at Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax, og Mastodon vil være til stede. Men også flere andre metal-legender vil dukke opp for å opptre på heldagskonserten, deriblant Billy Corgan fra The Smashing Pumpkins, David Draiman fra Disturbed, Slash og Duff McKagan fra Guns 'n Roses, Fred Durst fra Limp Bizkit, Jonathan Davis fra Korn, Tom Morello fra Rage Against the Machine og utallige andre og flere navn som er lovet å bli annonsert.

Konserten går av stabelen 5. juli, og billettene legges ut for salg fra 14. februar. Du kan se hele listen over bekreftede navn nedenfor.

