Ozzy Osbourne og Cher leder 2024 Rock & Roll Hall of Fame-innlemmelsene

I løpet av helgen ble noen av de mest ikoniske og legendariske rockestjernene gjennom tidene hyllet under seremonien for innlemmingen i 2024 Rock & Roll Hall of Fame. Begivenheten fant sted i Cleveland, USA, og noen av dagens største musikere dukket opp og opptrådte, mens noen av de største navnene fra tidligere tider ble hyllet for sin innvirkning på sjangeren.

Med dette i bakhodet er de åtte innlemmede til Hall of Fame i 2024 som følger :



Mary J. Blige



Cher



Dave Matthews Band



Foreigner



Peter Frampton



Kool & The Gang



Ozzy Osbourne



A Tribe Called Quest



Det ble delt ut en rekke tilleggspriser, der Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick og Norman Whitfield fikk Musical Excellence Awards, mens Alexis Korner, John Mayall og Big Mama Thornton fikk Musical Influence Awards. Den siste prisen gikk til Suzanne de Passe, som mottok Ahmet Ertegun Award.

Nå som disse legendene får sin rett igjen, hvem tror du er en favoritt til å bli innlemmet i 2025?