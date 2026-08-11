P-Studio -produsenten mener at nyinnspillinger av Persona 1 og 2 er «noe vi absolutt bør gjøre

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Selv om nyinnspillingene av Persona-serien har vært en stor suksess, er det ingen hemmelighet at Atlus og P-Studio har gått til verks på en litt spesiell måte. De siste nyinnspillingene startet med Royal-versjonen av Persona 5, før de gikk tilbake til Reload-utgaven av Persona 3, og den neste blir Revival-utgaven av Persona 4. Selv om Persona 6 er under aktiv utvikling og tilsynelatende kommer nærmere for hver dag som går, har utviklerne valgt å lage nyutgivelser av de tre sistnevnte kapitlene i stedet for å starte der det hele begynte.

Så når de snart går tom for nyere Persona-spill å lage nyutgivelser av, er det da snart på tide å gå tilbake og lage nyutgivelser av de to første kapitlene også? Dette er et spørsmål som ble stilt til P-Studio-produsent Kazuhisa Wada i et intervju med GamerBraves, hvor han nevnte at det var noe han mener bør skje.

«På dette tidspunktet kan jeg ikke si det med sikkerhet, men personlig mener jeg det er noe vi absolutt bør gjøre. Jeg tror vi må gjøre det.»

Så ta ikke dette som en bekreftelse, men hvis Wada fikk bestemme, ville han vurdere å lage nyversjoner av Persona 1 og 2. Det store spørsmålet er da om alle de mer «uvanlige» elementene i disse spillene ville bli bevart dersom dette skulle skje, altså om vi fortsatt vil kjempe mot Hitler som en av de viktigste sluttbossene? Det vil bare tiden vise.