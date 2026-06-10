På denne måten kan du bruke hvilken som helst USB-kontroller med Sega Dreamcast

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Sega Dreamcast var en flott maskin, og det er den fortsatt. Nå finnes det en måte å bruke hvilken som helst USB-kontroller uten å ofre VMU-støtten, som rapportert av Time Extension.

Modder Todd Gill har presentert en ny Dreamcast-adapter. Den lar deg bruke USB-kontrollere med konsollen din uten å måtte gi avkall på systemets VMU-funksjonalitet. Den kjører på JoypadOS, en åpen kildekode-firmware for spillkontrollere og adaptere.

Denne adapteren plugges inn i Dreamcast-kontrollerporten og har en LCD-skjerm. Det er en USB-A-port på forsiden, som lar deg plugge inn kontrolleren du ønsker.

Denne løsningen er flott, fordi den beholder VMU-funksjonene, med lagringsdata som lagres på et MicroSD-kort, som settes inn på toppen av adapteren.