På et tidspunkt ble det lansert et Helldivers-inspirert Halo ODST-spill.

Ettersom Helldivers II for tiden er en stor suksess på Steam, har mange Halo-fans lurt på hvorfor 343 Industries aldri utviklet noe lignende med ODST, ettersom Helldivers er svært like Helljumpers (ODSTs uformelle navn) både i utseende og virkemåte.

Vel... det viser seg at 343 ikke ønsket det. Tidligere medlemmer av studioet har avslørt at et spill med et konsept som er nesten identisk med Helldivers II ble foreslått, men at det av ukjente grunner ble avvist. Dette fikk en annen tidligere 343-utvikler, Kevin Schmitt, til å forklare på X hvor vanskelig det er å realisere prosjekter:

"Vi må ha lansert 20-30 spillideer i løpet av de 12 årene jeg var der som ville ha fungert perfekt i Halo-universet. Mange med SP- og MP ODST-tema. Noen galakseomspennende, noen mer intime ... og ett som var veldig mørkt. lol."

Så hvis du noen gang har lurt på hvorfor det ikke finnes noen Halo Mega Bloks-spill, The Flood-skrekktitler, tredjepersons Halo-eventyr, ODST-actionfester med 100 mot 100 spillere, Spartan Battle Royales og noe Helldivers-inspirert - svaret ser ut til å være at det har blitt foreslått, men 343 Industries trodde ikke på ideen.

I stedet har de hovedsakelig fokusert på ganske klassisk Halo med Halo 4, Halo 5: Guardians og Halo Infinite. Selv om det er veldig gode spill, virker det likevel som en enorm sløsing med potensial å ikke utforske Halo-universet på en bedre måte. Ironisk nok, når de har prøvd noe annet, som med Halo Wars, har resultatet vært veldig bra, noe som dessverre ikke har oppmuntret studioet til å fortsette å investere i nye ideer.