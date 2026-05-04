På innsiden av Indiana Jones and the Great Circle sitt slapstick-lydbilde: "Dialog er konge", formatbeherskelse og arven etter Ben Burtt

Vi i Gamereactor lærte og delte mye om Indiana Jones and the Great Circle (og The Order of Giants) før og kort tid etter utgivelsen, men nå har vi to grunner til å snakke om det anerkjente førstepersonseventyret, som absolutt hører hjemme på et museum. Den ene er at spillet er i ferd med å lanseres på Nintendo Switch 2, klar til å piske opp et nytt publikum, og den andre er at vi fikk møte Pete Ward fra MachineGames, som var i ferd med å holde en mesterklasse om spillyddesign på MAD Games Show i Madrid.

Her er vår samtale med lydregissøren med full teksting:

"Dialogen er kongen i hele opplevelsen, fordi det er et narrativt spill", forklarte han om V.O. fra Troy Baker og resten av skuespillerne i den overordnede miksen og den generelle lydfilosofien. "Så hoveddialogen må være hørbar hele tiden. Og så mikser vi resten av spillet rundt den dialogen."

Interessant nok avslørte han også følgende, som går imot den vanlige antagelsen om at Atmos bare er en slags "bonusmodus", selv om de da tilpasset seg til enklere stereo- og monoutgang :

"Vi starter alle med Atmos-miksen, selv om vi vet at de fleste spillere faktisk ikke spiller med Atmos. Så vi sender ut 7.1.4 på Xbox og PS5 og PC."

MachineGames brukte "ganske lang tid og krefter" på å sørge for at Indy låter helt fint på Switch 2

Da vi snakket om både formater og opprinnelsesenheter (PC, konsoller, surround eller ikke), og deretter de forskjellige potensielle destinasjonene (hodetelefoner, høyttalere, virtualisering), var det bare naturlig at den nært forestående Nintendo Switch 2-versjonen ble brakt på banen, med et ganske variabelt lydbilde fra små høyttalere til hodetelefoner eller til og med TV-stereo og 5.1 PCM-surroundhøyttalere.

"Det var litt av en utfordring fra et optimaliseringssynspunkt", innrømmet han på Indy on the Switch 2, "fordi den er mye mindre og har mindre prosesseringskapasitet enn de større plattformene. Så vi brukte ganske lang tid og mye krefter på å sørge for at vi brakte opplevelsen til den plattformen så godt vi kunne innenfor disse begrensningene."

Ward går mer teknisk til verks når det gjelder slike forskjeller, og avslører hvordan MachineGames ser på HRTF-mulighetene selv for sitt neste spill(Wolfenstein 3, kanskje?)

"De fleste av spillerne våre vil spille med hodetelefoner. Og det er veldig gøy å se at vi kan gi den typen romlig opplevelse til de spillerne som bruker hodetelefoner og ikke har høyttalere", kommenterte han om virtualisering. "Alle har forskjellig form på ørene og forskjellige opplevelser. Derfor er den personaliserte HRTF-en noe som er interessant for oss å utforske. Så det er noe vi kommer til å se nærmere på i vårt neste spill også."

Til slutt snakket vi også om den autentiske 80-tallsfilmfølelsen til Indiana Jones and the Great Circle, og det ble umiddelbart klart hvor den kom fra :

"Jeg tror det morsomste jeg har i spillet er å slå fiendtlige soldater med stekepanner og gitarer og sånt. Fordi det er så Indy, så slapstick. Og vi spilte inn alle de lydene selv også". Og hva med virkelige mennesker? Han fortsatte: "Jeg vil ikke si nei til ekte mennesker, for vi spilte inn en Foley-artist som slo seg selv. Og vi brukte noe av det, for han slo seg selv i brystet, og vi fikk det slaget. Det er et veldig viktig element i det. Men vi hengte ikke opp store kadaver eller noe sånt. Men vi brukte noen teknikker inspirert av Ben Burtt og måten han og teamet hans spilte inn på i de originale filmene. Ved å ta baseballkøller og slå på lærgjenstander... Så ja, vi prøvde i hvert fall å hente inspirasjon fra Ben Burtt."

Hva synes du om lyden på Indys nyeste, og har du planer om å spille på Switch 2? Vi intervjuet for øvrig Troy Baker for et par dager siden på 26th Comicon Napoli, og vi snakket selvfølgelig om rollen hans her. Følg med for hele videoen som kommer snart.