På innsiden av OXO Video Game Museum i Málaga

Vi i Gamereactor har sett frem til å besøke OXO Video Game Museum i Málaga siden det åpnet dørene tidligere i år, men det var først da den nye midlertidige utstillingen ble innviet forleden at vi fikk sjansen til å gjøre det. Det nye utstillingsvinduet er et offisielt samarbeid med Square Enix ettersom det er fullstendig dedikert til Final Fantasy -serien, og dermed ble de opprinnelige utstillingene om Animal Crossing, Call of Duty og God of War erstattet.

Men i tillegg til å samle gamle og nye verk, er OXO bygget opp som en levende, interaktiv opplevelse med et pedagogisk formål, og vi benyttet anledningen til å snakke med kultursjef Santiago Bustamante. Videoen nedenfor inneholder både hele intervjuet og en eksklusiv omvisning gjennom bygningens tre etasjer/temaer:

"I utgangspunktet tenkte vi på å bygge et levende museumskonsept for videospill", forklarer Bustamante, "som ikke bare lever av den nostalgiske visjonen om videospillets historie, men også formidler videospillets nåtid og fremtid".

Denne ideen blir mer forståelig når man går inn i lokalene - som faktisk ligger i Málagas historiske sentrum, rett bak katedralen - og ser hvordan første etasje rommer en mer tradisjonell retroutstilling, andre etasje oppdateres to ganger i året med utstillinger om sagaer, og tredje etasje presenterer mer eksperimentelle, futuristiske og alternative opplevelser.

"Under åpningen var jeg, akkurat som dere, redd for hvordan de besøkende ville oppføre seg overfor de spesielle gjenstandene vi har i dette museet", sier direktøren, og vi blir sjokkert over at man kan ta på og prøve så å si alt, inkludert Sharp's Twin Famicom med sine disketter eller den elskede Vectrex. "Jeg tror de besøkende føler at vi gjør en stor innsats, og vi ønsker å dele vår lidenskap for videospill, og vi ønsker å dele kunnskapen i dette museet, og jeg tror de besøkende aksepterer den rollen, ok, vi har stor respekt for videospill, vi elsker også videospill som dere, så siden begynnelsen og frem til nå har det ikke vært noen problemer med det, og jeg er veldig stolt av de besøkende i dette tilfellet."

"Det er aller første gang vi har en offisiell utstilling [som dette] på et museum her i Europa", fortsetter han om Final Fantasy, som også presenteres i museets spektakulære 360-graders oppslukende rom av produsent Naoki Yoshida, som vist i videoen. "Jeg synes det er fantastisk å utforske historien, arven etter Final Fantasy, som er et så ikonisk videospill, og du kan ikke bare utforske det nyeste spillet, men også siden begynnelsen", ettersom så å si alle spillene i serien er tilgjengelige i originalformat.

FF-området kompletteres av den private samlingen til fanen Juanjo "Viento" Asensio, som har lånt ut ganske unike gjenstander til denne utstillingen.

Den tredje etasjen, til slutt, "er en etasje der vi jobber i sanntid og prøver å tilby en global visjon om videospill og deres grenser", og den inkluderer ideer som Robin Baumgartes Line Wobbler, XR-innovasjoner, regelmessige kulturelle samtaler og mer.

Spill av hele videoen for å finne ut hvorfor de heter OXO, hvordan familier og turister liker opplevelsen som et nytt obligatorisk stopp på den såkalte City of Museums, eller hva som kan komme til å skje med fremtidige utstillinger og initiativer på OXO.