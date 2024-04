Pa Kent har fått en rolle i James Gunns film "The Ripper". Superman

HQ

Selv om det er mer enn ett år til James Gunns film Superman, virker det som om vi allerede har et klart bilde av rollebesetningen. Det gjenstår fortsatt noen få store navn, blant annet adoptivforeldrene til Superman.

Ifølge The Wrap vet vi nå at Pruitt Taylor Vince, kjent for sine roller i Stranger Things, Agents of S.H.I.E.L.D, True Blood og The Walking Dead, skal spille Jonathan eller Pa Kent. Rollen har tidligere blitt spilt av Kevin Costner og John Schneider.

SupermanFilmen, tidligere kjent som Superman: Legacy, blir begynnelsen på James Gunns nye DCU. Nærmere bestemt innleder den Chapter One: Gods and Monsters, og forhåpentligvis avslutter den forbannelsen som har hvilet over DC-filmene det siste tiåret.