På tide å bli kjent med historien om Like a Dragon: Infinite Wealth

Hvis du venter på Like a Dragon: Infinite Wealth, oppfølgeren til Yakuza: Like a Dragon, kan vi på det sterkeste anbefale deg å sjekke ut den nylig lanserte tittelen Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, som setter scenen for det neste spillet.

En annen måte å bli kjent med historien på er å se den over 10 minutter lange traileren som viser alt du trenger å vite om den kommende kampanjen, inkludert nøyaktig hvordan det nye eventyret foregår på Hawaii. Videoen har også engelske stemmer, så vi får høre skuespillerne, som inkluderer kjendiser som Danny Trejo og Daniel Dae Kim.

Like a Dragon: Infinite Wealth har premiere 26. januar til PC, PlayStation og Xbox - og den nye videoen finner du nedenfor.