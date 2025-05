På tide å møte Kotaro Fuma fra Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster

HQ

På fredag gjør Onimusha 2: Samurai's Destiny comeback i en remastret utgave kalt Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster. Spillet ble opprinnelig utgitt for hele 23 år siden, og med Onimusha: Way of the Sword som kommer neste år, ser det ut til at Capcom nå er opptatt av å oppdatere vår kunnskap om serien.

Vi kommer selvfølgelig til å anmelde eventyret, men i dag kan vi by på en ny trailer som lar oss møte lederen av Fuma-klanen. Denne unge mannen, som heter Kotaro, er bare 17 år gammel, men han har mye mot og nyttige ninja-ferdigheter. I spillet kan han bli en av dine allierte hvis du behandler ham godt, og som du kan se i traileren nedenfor, vil det være verdt å gjøre nettopp det.