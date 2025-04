Pac-Man kan endelig spilles i Volkswagen-biler

Spilling i biler blir stadig mer populært, i takt med at nyere modeller får større og mer komplekse infotainmentsuiter som kan fungere som et sted å spille en håndfull videospill. Til tross for at for eksempel Tesla har forsøkt å bringe noen av de nyeste og mest krevende spillene til bilene sine, har Volkswagen i stedet vendt blikket tilbake til fortiden og gått sammen med Bandai Namco for å bringe Pac-Man til bilene sine.

Ved hjelp av AirConsole -systemet kan føreren eller passasjeren spille Pac-Man Championship Edition gjennom infotainmentsystemet, med dashbordet som skjerm og smarttelefonen som kontroller. Du må være parkert og stå stille for å kunne spille spillet, noe som er smart, for det siste man ønsker er å krasje i høy hastighet fordi folk er for opptatt av å jakte på highscore. Ellers vil Pac-Man også kunne kombineres med visse funksjoner i bilen for å forbedre opplevelsen ytterligere, for eksempel ved å automatisk justere interiørbelysningen slik at den gjenspeiler spillingen i aktuelle modeller.

Når det gjelder hvilke VW-modeller som vil kunne spille Pac-Man, er det spesifikt ID. 7, ID. 5, ID. 4 og ID. 3, forutsatt at hver av dem kjører den nyeste iterasjonen av ID. Software 4.0, samt 2025-iterasjonene av Tayron, Passat, Tiguan, Golf Variant, og vanlig Golf. Du trenger også en VW ID-konto og et aktivt VW Connect Plus -abonnement, og en internettforbindelse på smarttelefonen din for å spille spillet, og du må også laste ned spillet fra In-Car Shop på forhånd.

